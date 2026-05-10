Дара изгони злите духове от килима на „Евровизия“ и обясни какво е Bangaranga

По време на откриването на 70-ото издание на „Евровизия“ във Виена българската представителка – Дара се появи с кукерски костюм, с който обясни, че е изгонила злите духове от прочутия тюркоазен килим, по който минават участниците в конкурса.

Дара обясни какво означава името на песента, която ще изпълни във втория полуфинал – на 14 май.

„Bangaranga е чувство, което всеки таи у себе си и това е специална енергия, която всеки притежава – моментът, в който решаваш да живееш чрез любовта, без страх, моментът в който решаваш да си дързък и да бъдеш самия себе си. Това е Bangaranga“, подчерта Дара, цитирана от БНТ.

Според прогнозите на букмейкърите българката има сериозен шанс да се класира на големия финал на песенния конкурс.

Австрия – страната домакин – ще бъде представена от певеца Космо, но според прогнозите е изпаднал в дъното на класацията.

Добри отзвуци има за Финландия, която е смятана за фаворит с дуета на мрачния певец Пит Парконен и лъчезарната цигуларка Линда Лампениу. Организаторите на фестивала – Европейският съюз за радио и телевизия – са направили изключение и музикантката ще може да свири на живо, въпреки че обикновено инструментите се записват предварително.

Израелският участник Ноам Бетан също има шанс да се представи добре с песен, част, от която ще бъде изпълнена на френски.

В същото време заради израелското участие в песенния конкурс телевизионните оператори от Испания, Ирландия, Исландия, Нидерландия и Словения обявиха, че се оттеглят. Те са против участието на Израел в „Евровизия” заради войната в Газа, която започна в отговор на атаката на 7 октомври 2023 г., осъществена от палестинското ислямистко движение „Хамас”.

Над хиляда творци и групи също призоваха за бойкот в отворено писмо. По този повод във Виена са планирани както пропалестински, така и произраелски демонстрации. Германският министър на културата Волфрам Ваймер, който обяви, че ще присъства на конкурса, призна, че призивът за бойкот му е причинил болка. Той обясни, че още в самото начало се ангажирал с това Израел да може да участва и отнесал казуса до най-високо политическо ниво.

Гърция, Дания, Франция и Австралия също имат добри шансове за победа. Германия, Франция, Италия и Великобритания, които имат най-големия финансов принос за провеждането на „Евровизия”, която достига до над 170 млн. души по телевизията и онлайн по целия свят, ще се представят директно на финала на 16 май. Първият полуфинал е на 12 май, а вторият – на 14 май.