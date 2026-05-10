От „Демократична България“ не искат държава на зависимости, а държава на правила

„Демократична България“ представлява гражданите, които не искат държава на зависимости, а държава на правила. Предприемачите, които искат конкуренция, а не монополи. Активната средна класа, която създава стойност, плаща данъци и държи България на европейския път. Всички свободни хора, които вярват, че законът трябва да стои над всички. Това заявиха лидерите на формацията заместник-председателите на „Демократична България“ Божидар Божанов и Ивайло Мирчев и председателят на ДСБ Атанас Атанасов на брифинг по време на първото национално съвещание на ръководствата на „Да, България“ и „Демократи за силна България“, част от коалицията.

Те категорично заявиха, че „Демократична България“ ще бъде конструктивна, но твърда опозиция. „Това място ни е отредено от избирателите – и ние ще го изпълним с отговорност“, отбелязаха те.

Формацията ще подкрепя действия за реално разграждане на модела на завладяната държава, за гарантиране на независимостта на съдебната власт, модернизиране на страната, опазване на фискалната дисциплина и защита на гражданите от ценовия натиск.

Но заедно с това ще бъде категорична опозиция на свръхконцентрацията на власт. А това ще се осъществява чрез реален парламентарен контрол и противопоставяне на всеки опит реформите да бъдат заменени с имитации, съдебната независимост – с кадрови сделки, социалната грижа – с популизъм, а европейската принадлежност на страната – с геополитическа мъгла и застой.

Приоритети и действия

„Нека е ясно: основната задача на това управление и на това Народно събрание трябва да бъде разграждането на модела „Пеевски-Борисов“. Това поискаха хората на площадите, които свалиха предишната власт. За това избирателите дадоха мандат. Това означава реформи в правосъдието, икономиката и сигурността – реформи, които демонтират корупционния модел и връщат държавата на гражданите“, посочиха лидерите на тези партии.

И първият тест за новата власт е изборът на нов Висш съдебен съвет и нов Инспекторат към Висшия съдебен съвет. Но той не може да бъде проведен по стария начин – с договорени квоти, зависими кандидати и фасадна процедура. „Ние ще участваме в този процес и ще отстояваме ясни правила, публични критерии и гаранции, че в тези органи няма да влязат нови лица на стари зависимости“, отбелязаха от формацията.

Лидерите ѝ са категорични, че българските граждани и бизнесът имат нужда от защита от ценовия натиск –

но не чрез безразборно харчене, допълнителни дългове и нова инфлация. Нужни са бързи, разумни и целеви мерки. Помощ за най-засегнатите. Но, помощи „на калпак“ – не.

Ценовият натиск няма да бъде овладян с популизъм, а с повече конкуренция, прозрачност, работещи регулатори и бюджетна дисциплина, категорични са от политическата формация.

„Ще настояваме и за реални мерки срещу високите цени на горивата и енергията. Държавата не трябва да определя цени, но трябва да гарантира прозрачност, достъп до складове, възможност за внос, ясна информация за резервите и решителни действия срещу картели. Пазарът не работи, когато достъпът е блокиран, а регулаторите гледат встрани“, става ясно от заявлението.

От „Демократична България“ ще отстояват за строга фискална дисциплина и преструктуриране на разходите в бюджета.

България има нужда от условия за растеж, не от увеличено данъчно и дългово бреме. Заедно с това ще настояват и за дълбока реформа на администрацията – реално електронно управление, премахване на неефективните структури и държава, която служи на гражданите и бизнеса.

От „Демократична България“ определят президентските избори през 2026 г. като ключова стратегическа битка за бъдещето на България и за защитата на нейния европейски и демократичен път. Тяхната заявка е да работят за издигането на силен единен кандидат с ясен европейски профил – ярък изразител на демократичните ценности, институционалната отговорност и държавността, който олицетворява просветения патриотизъм, обединява обществото и е гарант за националната сигурност и европейската идентичност на България.