САЩ налагат санкции на китайски сателитни компании за подкрепата на Иран

Държавният департамент на САЩ

Американските власти обвиниха три китайски сателитни компании в сътрудничество с Иран. От Държавния департамент заявиха, че компаниите са предоставили на Техеран сателитни изображения, показващи позициите на американските сили, разположени в Близкия изток. От министерството смятат, че тези данни биха могли да бъдат използвани за ракетни удари и атаки с дронове.

Санкциите са насочени към The Earth Eye, оператор на сателитни наземни станции; MizarVision, фирма за геопространствено разузнаване; и Chang Guang Satellite Technology, търговска компания за сателитни изображения.

Санкциите бяха наложени няколко дни преди посещението на президента на САЩ Доналд Тръмп в Китай,

отбелязва Financial Times. Той е планирал да се срещне с китайския президент Си Дзинпин на 14-15 май. Очаква се политиците да обсъдят конфликта в Близкия изток, включително Ормузкия проток, който е нарушен от войната.

