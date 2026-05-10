ЕС отпуска 1 млрд. евро на европейски водородни проекти за чист преход

Европейската комисия е избрала девет проекта за производство на водород в рамките на третия търг на Европейската водородна банка (EHB). Очаква се проектите, обхващащи се в седем държави от Европейското икономическо пространство, да осигурят почти 1,1 гигавата електролизен капацитет и да произведат над 1,3 милиона тона водород през първите си 10 години от експлоатацията си, с очаквано избягване на емисии на парникови газове от 9 милиона тона CO2 еквивалент.

Избраните проекти ще получат общо около 1,09 милиарда евро финансиране от ЕС от Фонда за иновации, осигурено от Системата на ЕС за търговия с емисии (ETS). Произведеният водород ще помогне за намаляване на емисиите от енергоемки индустрии като транспорта и произовдството на химикали. Очаква се проектите да укрепят лидерството на Европа в промишлеността, дългосрочната конкурентоспособност и работните места, както и да допринесат за чистия преход, енергийната независимост и сигурност на Европейския съюз.

Отпуска се субсидия на успешните проекти, която да помогне за покриване на разликата в цената между производствените им разходи и пазарната цена. Целта е да се стимулира производството и употребата на чист водород. След подписване на споразуменията за отпускане на безвъзмездна финансова помощ, деветте избрани проекта ще получат фиксирана премия между 0,44 и 3,49 евро на килограм произведен сертифициран и проверен водород, за максимален период от 10 години.

Следващи стъпки

Европейската изпълнителна агенция по климат, инфраструктура и околна среда (CINEA) ще започне официалната подготовка на споразуменията за отпускане на безвъзмездни средства с избраните проекти. Тази стъпка ще потвърди окончателните условия на финансовата подкрепа, включително отпуснатата фиксирана премия за килограм водород и графика за изпълнение. Очаква се споразуменията да бъдат подписани през последното тримесечие на 2026 година.

Избраните проекти ще трябва да постигнат финансово приключване в рамките на две години и половина от подписването на споразумението за безвъзмездна помощ и да влязат в експлоатация в рамките на пет години. Тези ангажименти са подкрепени от гаранция за завършване, предоставена от проектите на Комисията.

CINEA ще продължи да следи напредъка по време на изпълнението, за да гарантира, че проектите се изпълняват по план и подкрепата се използва в съответствие с договорените условия.

Контекст

Деветте проекта бяха избрани в резултат на третия търг за местно производство на водород на Европейската водородна банка. Той има за цел да стимулира европейското производство на RFNBOs и, за първи път, на електролитен нисковъглероден водород чрез специални потоци от финансиране. Търгът включваше специална тема за производители на водород, снабдяващи потребители в морския и авиационния сектор. Този трети търг приключи на 19 февруари 2026 г. и привлече 58 оферти от 11 държави, което доведе до надхвърляне на бюджета от 1,3 милиарда евро с над шест пъти.