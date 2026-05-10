РЕГИСТРИРАЙ СЕ
33 години Banker Банкер новини лого
Facebook Youtube

ЕС отпуска 1 млрд. евро на европейски водородни проекти за чист преход

ЕК предупреждава, че България е в риск от несъответствие с фискалните правила за 2026 година и подлежи на задълбочен социален преглед

Европейската комисия е избрала девет проекта за производство на водород в рамките на третия търг на Европейската водородна банка (EHB). Очаква се проектите, обхващащи се в седем държави от Европейското икономическо пространство, да осигурят почти 1,1 гигавата електролизен капацитет и да произведат над 1,3 милиона тона водород през първите си 10 години от експлоатацията си, с очаквано избягване на емисии на парникови газове от 9 милиона тона CO2 еквивалент.

Избраните проекти ще получат общо около 1,09 милиарда евро финансиране от ЕС от Фонда за иновации, осигурено от Системата на ЕС за търговия с емисии (ETS). Произведеният водород ще помогне за намаляване на емисиите от енергоемки индустрии като транспорта и произовдството на химикали. Очаква се проектите да укрепят лидерството на Европа в промишлеността, дългосрочната конкурентоспособност и работните места, както и да допринесат за чистия преход, енергийната независимост и сигурност на Европейския съюз.

Отпуска се субсидия на успешните проекти, която да помогне за покриване на разликата в цената между производствените им разходи и пазарната цена. Целта е да се стимулира производството и употребата на чист водород. След подписване на споразуменията за отпускане на безвъзмездна финансова помощ, деветте избрани проекта ще получат фиксирана премия между 0,44 и 3,49 евро на килограм произведен сертифициран и проверен водород, за максимален период от 10 години.

водород водородни технологии водородна технология

Следващи стъпки

Европейската изпълнителна агенция по климат, инфраструктура и околна среда (CINEA) ще започне официалната подготовка на споразуменията за отпускане на безвъзмездни средства с избраните проекти. Тази стъпка ще потвърди окончателните условия на финансовата подкрепа, включително отпуснатата фиксирана премия за килограм водород и графика за изпълнение. Очаква се споразуменията да бъдат подписани през последното тримесечие на 2026 година.

Избраните проекти ще трябва да постигнат финансово приключване в рамките на две години и половина от подписването на споразумението за безвъзмездна помощ и да влязат в експлоатация в рамките на пет години. Тези ангажименти са подкрепени от гаранция за завършване, предоставена от проектите на Комисията.

Зелена енергия - водород - ВЕИ

CINEA ще продължи да следи напредъка по време на изпълнението, за да гарантира, че проектите се изпълняват по план и подкрепата се използва в съответствие с договорените условия.

Контекст

Деветте проекта бяха избрани в резултат на третия търг за местно производство на водород на Европейската водородна банка. Той има за цел да стимулира европейското производство на RFNBOs и, за първи път, на електролитен нисковъглероден водород чрез специални потоци от финансиране. Търгът включваше специална тема за производители на водород, снабдяващи потребители в морския и авиационния сектор. Този трети търг приключи на 19 февруари 2026 г. и привлече 58 оферти от 11 държави, което доведе до надхвърляне на бюджета от 1,3 милиарда евро с над шест пъти.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

Анкета

Смятате ли, че 52-рото Народно събрание ще има волята да гласува промените в Закона за НСО и да свали охраната за депутати?
Гласувай

Подкаст

Параграф 22

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ В СОЦИАЛНИТЕ МРЕЖИ

Facebook-f Youtube

Новини от България и света. Актуални новини, събития, анализи, интервюта с главните действащи лица от политиката, бизнеса и финансите. Новини в развитие.

Никога не пропускайте важни новини. Абонирайте се за нашия бюлетин.

Изработка на Уеб Сайтове – 88Lab.eu

Информация

Всички права запазени.