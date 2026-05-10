Нетната печалба на ЦКБ в края на първото тримесечие е 15.08 млн. евро

Нетната печалба на „Централна кооперативна банка“ АД в края на първото тримесечие е в размер на 15.08 млн. евро, показват данните от междинния финансов отчет на кредитната институция. За сравнение, през същия период на 2025 година, тя е била 15.42 млн. евро.

Основният доход на една акция при ЦКБ в края на март намалява до 0.23 евро, докато през 2025-а беше 0.24 евро.

Данните в финансовия отчет показват

ръст в нетния доход от лихви до 29.4 млн. евро при 27.72 милиона в края на март миналата година.

В същото време нетният доход от такси и комисионни намалява – от 6.16 млн. евро до 5.75 милиона през първото тримесечие на 2026-а.

Активите на ЦКБ в края на март нарастват и са на стойност 5.46 млрд. евро. А банката запазва шестото си място в класацията на БНБ по показателя „Балансова стойност на активите“ на търговските банки у нас. Спрямо година по-рано е постигнато увеличение на активите с 15.15 на сто. В сравнение с четвъртото тримесечие балансовата стойност на активите отбелязват също ръст – със 181 млн. евро.

В края на март

предоставените кредити и аванси на клиенти възлиза на 1.71 млрд. евро.

Техният размер се увеличава на годишна база с 4.27%, а спрямо края на декември повишението е с 1.01 на сто.

През първото тримесечие задълженията на ЦКБ към другите депозитанти заемат 98.34 процента от общите задължения на банката. Тяхната стойност е в размер на 4.84 млрд. евро. Нарастването на тези суми в сравнение със същия месец на 2025 година е с 14.41 на сто, отчитат от дружеството. Спрямо четвъртото тримесечие има ръст от 3.13 на сто.

Рискове

Потенциални негативни ефекти биха настъпили, ако военните действия в Персийския залив продължат и високите цена на петрола се запазят през 2026 г. и подсилят негативните ефекти за икономиките на еврозоната, които да навлязат в процес на стагфлация през 2026 и/или през 2027 година, отбелязват от банката.

Най-голям акционер е „ЦКБ Груп“ ЕАД с дял от 61.05% от капитала.

“Химимпорт” АД притежава 8.24%, ЗАД „Армеец“ – със 7.07%, и УПФ „Съгласие“ с 6.98% от книжата на кредитната институция.

Към края на четвъртото тримесечие членовете на Управителния и Надзорния съвет на ЦКБ не са притежавали акции на банката, която управляват.

Между януари и март банката не е начислявала или изплащала дивиденти на своите акционери.

Акциите на “Централна кооперативна банка” се търгуват на „Българска фондова борса“. От началото на годината котировките им добавяха стойност като в момента вече струват по 1.70 евро за един брой. А по този начин инвеститорите оценяват ЦКБ на 216 120 949 евро.