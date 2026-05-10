Индустриалните зони отварят врати за нови проекти и инвеститори

Индустриалните зони са ключов инструмент за икономическо развитие и привличане на преки чуждестранни инвестиции у нас, както се кълнат министрите от последните няколко правителства.

Зоните се развиват активно, като основен оператор е „Национална компания индустриални зони“ (НКИЗ) ЕАД, която управлява 12 проекта, включително София-Божурище, Бургас, Русе, Видин, Свиленград, Стара Загора и Варна. Техните предимства са, че предлагат изградена инженерна инфраструктура (електричество, вода, газ, канализация). Изграждането им е с фокус върху инвестиции в Северна България и ключови центрове като Пловдив и София.

Българската агенция за инвестиции също подпомага рекламата на индустриалните зони. Тя предоставя информация на компании, планиращи инвестиции или разширяване на дейността си в страната, относно индустриалната инфраструктура и логистичната свързаност при вземането на решения, както и за факторите, които позиционират България като конкурентна дестинация в региона, включително наличието на работна сила, стратегическо географско положение и достъп до пазари.

България има своите конкурентни предимства за инвеститорите: най-нисък корпоративен данък в ЕС – 10%, ДДС облекчения за големи инвестиционни проекти, специфични насърчителни мерки и стимули, от които бизнесът може да се възползва, инвестирайки в България. Новите перспективи се откриват за проекти след приемането на България в еврозоната и Шенген, които осигуряват по-висока степен на икономическа стабилност, предвидимост и по-лесен достъп до единния европейски пазар, както и значително облекчаване на логистичните и финансовите процеси.

Като част от усилията за привличане на инвестиции в регионите е и Интерактивната инвестиционна карта на България – първата по рода си национална дигитална платформа, която предоставя актуална информация за налични терени и индустриални локации и улеснява инвеститорите при избора на подходящо място за реализация на техните проекти.

София остава център, а Пловдив е привлекателен за производство, докато Бургас предлага отлични логистични възможности. Но се развиват и нови индустриални зони с възможности и перспективи.

Последният такъв проект е

„Индустриален парк Сливен“.

Откриването му събра представители на институции, местната власт и международния бизнес, включително представители на двустранните търговски камари на Турция, Гърция и Румъния, което подчерта нарастващия интерес към региона като инвестиционна дестинация.

Индустриалният парк предлага добра инфраструктурна обезпеченост, стратегическа локация и условия за развитие на производства и логистични дейности.

„Индустриален парк Сливен“ е част от националната политика за насърчаване на инвестициите, реализирана чрез Плана за възстановяване и устойчивост и програмата на Министерството на иновациите и растежа за развитие на индустриалните зони. В рамките на инициативата 11 индустриални парка в страната получават над 200 млн. лв. публична подкрепа за изграждане на модерна инфраструктура и привличане на нови инвеститори.

Проектът се изпълни с финансовата подкрепа на Европейския съюз, чрез финансиране на инвестицията по Националния план за възстановяване и устойчивост /НПВУ/, по „Програма за публична подкрепа за развитието на индустриални райони, паркове и подобни територии и за привличане на инвестиции“ (AttractInvestBG). В нея са включени общо 11 проекта, 8 от които са в Северна България и само 3 в Южна – Бургас, Стара Загора и Сливен. А „Индустриален парк Сливен“ е най-големият по територия от всички. Той се открит и първи от всички 11 обекта.

Общата му площ е над 2500 декара. В рамките на терена е пистата на летището с дължина 2,5 километра. Паркът е разделен на 17 квартала и четири зони – „Север“, „Югоизток“, „Югозапад“ и летище с мотописта.

Общата стойност на проекта е 23 797 111,88 лв. или 12 167 270 евро. Съфинансирането е от близо 6 млн. лева. Проектът се изпълни от крайния получател на средствата – „Индустриален парк Сливен“ ЕООД, в партньорство с Община Сливен.

Добри новини идват и от Враца. На 21 април общинските съветници в областния град прегласуваха решение за отпускане на заем на

„Индустриални зони – Враца“ ЕООД.

С проектно финансиране в размер на 7,6 млн. евро във Враца ще бъде изградена индустриална зона, като до 2029 г. трябва да бъдат оформени терените с изградена подземна и надземна инфраструктура. Това съобщи заместник-кметът на общината Александър Владимиров пред журналисти.

Индустриалният парк ще бъде разположен върху над 300 декара. В него ще бъдат изградени улична мрежа, тротоари, спирки на градския транспорт, велоалеи, както и административна и обслужваща инфраструктура. Ще бъдат обособени входно-изходни булеварди от главния път. Предвижда се първоначалното обособяване на около 20 имота, като разпределението ще бъде съобразено с интереса на инвеститорите. Индустриалният парк ще се намира на около 5 километра от Враца в посока Криводол.

Проектът се движи от Общинско предприятие „Индустриални зони-Враца“ ЕООД. В момента зоната се проектира, скоро ще се обявят обществените поръчки за избор на изпълнител и после започва изграждането му, казва Владимиров. По думите му, много общини са кандидатствали по програмата за финансиране, но малко са спечелили възможност за такова. Едно от предимствата на Враца е, че има създадено общинско предприятие, отбелязва заместник-кметът.

Проектът е финансиран на 100% чрез разработените Концепции за интегрирани териториални инвестиции (КИТИ).

„Индустриален и логистичен парк Бургас“ АД,

съвместен проект между Община Бургас и „Национална компания индустриални зони“ ЕАД, която е със 100% държавен капитал, вече е позната дестинация. Дружеството осигурява възможно най-добрите условия на всеки бизнес, на български или на чуждестранен инвеститор, избрал да развива дейност в Бургас, като процедурите, сроковете и разходите по започване на работа са значително съкратени.

В момента вървят строителните дейности по втората фаза на „Индустриален и логистичен парк – Бургас“. Те са върху терен от над 140 декара в промишлена зона „Юг-Запад“. Проектът е финансиран по Националния план за възстановяване и устойчивост. Общата му стойност е малко над 39 млн. лева, от които над 25,7 млн. лева са безвъзмездна финансова помощ.

В рамките на втората фаза се изгражда цялостна публична инфраструктура, включително реконструкция на ул. „Търговска“, улично осветление и дъждовна канализация, както и вътрешна мрежа за ВиК, електроснабдяване, пътна и велосипедна инфраструктура, озеленяване и видеонаблюдение. След завършването ѝ индустриалната зона ще разполага с общо 450 декара площ за инвестиции и подобрена комуникационна свързаност.

Проектът е ключов елемент от Плана за интегрирано развитие на Община Бургас до 2027 г., с акцент върху технологичните иновации и насърчаването на икономическата активност. Очаква се с реализацията на втората фаза да бъдат разкрити над 700 нови работни места и да бъдат привлечени стратегически инвеститори в региона.

В рамките на първата фаза на проекта беше изградена изцяло инфраструктурата в промишлена зона „Север“, където вече работят 40 инвеститори, разположили своите производствени бази.