РЕГИСТРИРАЙ СЕ
33 години Banker Банкер новини лого
Facebook Youtube

Първо плащане с Visa и Mastercard, извършено в Сирия от 15 години

MasterCard

Bimera, специализирана в планирането на пътувания с пълно обслужване с над 20 години опит, е извършила първото плащане с Visa и Mastercard в Сирия от 15 години, според сирийската платформа SPToday.

Представители на компанията отбелязаха, че транзакцията е извършена по време на контролиран експеримент, а не официално стартиране на масови плащания. Въпреки това, тя демонстрира, че плащанията, използващи Visa и Mastercard, могат да се обработват в рамките на сирийската банкова система.

Компанията обяви техническата си готовност да подаде заявление за предоставяне на международни електронни платежни услуги и за създаване на инфраструктура за чуждестранни карти.

През септември 2025 г. Bimera подписа меморандум за разбирателство с Централната банка на Сирия.

На 4 май Сирийската централна банка упълномощи банки и местни компании, предоставящи електронни платежни услуги, да си сътрудничат с глобални корпорации, включително Visa и Mastercard, съобщи Asharq Al-Awsat. Ръководителят на регулаторните органи Абдулкадер Хусрие нарече решението „стратегическа промяна“ към развита дигитална икономика.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

Анкета

Смятате ли, че 52-рото Народно събрание ще има волята да гласува промените в Закона за НСО и да свали охраната за депутати?
Гласувай

Подкаст

Параграф 22

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ В СОЦИАЛНИТЕ МРЕЖИ

Facebook-f Youtube

Новини от България и света. Актуални новини, събития, анализи, интервюта с главните действащи лица от политиката, бизнеса и финансите. Новини в развитие.

Никога не пропускайте важни новини. Абонирайте се за нашия бюлетин.

Изработка на Уеб Сайтове – 88Lab.eu

Информация

Всички права запазени.