Първо плащане с Visa и Mastercard, извършено в Сирия от 15 години

Bimera, специализирана в планирането на пътувания с пълно обслужване с над 20 години опит, е извършила първото плащане с Visa и Mastercard в Сирия от 15 години, според сирийската платформа SPToday.

Представители на компанията отбелязаха, че транзакцията е извършена по време на контролиран експеримент, а не официално стартиране на масови плащания. Въпреки това, тя демонстрира, че плащанията, използващи Visa и Mastercard, могат да се обработват в рамките на сирийската банкова система.

Компанията обяви техническата си готовност да подаде заявление за предоставяне на международни електронни платежни услуги и за създаване на инфраструктура за чуждестранни карти.

През септември 2025 г. Bimera подписа меморандум за разбирателство с Централната банка на Сирия.

На 4 май Сирийската централна банка упълномощи банки и местни компании, предоставящи електронни платежни услуги, да си сътрудничат с глобални корпорации, включително Visa и Mastercard, съобщи Asharq Al-Awsat. Ръководителят на регулаторните органи Абдулкадер Хусрие нарече решението „стратегическа промяна“ към развита дигитална икономика.