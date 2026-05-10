Козметичната фирма „Лавена“ заделя 396 776 евро за дивидент на акционерите си

От нетната печалба на „Лавена“ АД за 2025 г., която е в размер на 2 304 277.14 лв. (1 178 158.19 евро), да се разпредели сума от 396 776.40 евро като дивидент. Това предлагат мениджърите на козметичната компания. А решението ще вземе редовното общо събрание на акционерите на фирмата, насрочено за 17 юни в Шумен.

Брутната сума на дивидента е по 0.04 евро на акция. От печалбата за 2024 г. компанията разпредели дивидент в същия размер – 8 ст., което след въвеждането на еврото се равнява на 4 цента. Тогава това беше най-големият дивидент, който компанията е изплащала до момента, след като за 2023 г. бяха изплатени по 3 стотинки на акция.

Изплащането на дължимите суми ще започне от 1 август.

То ще става чрез „Централен депозитар“ АД и „УниКредит Булбанк“ АД. Срок за изплащане на дивидента чрез банката, с която е сключен договор за изплащане на дивидента, е три месеца, или до 31 октомври.

Остатъкът от положителния финансов резултат за миналата година да се отнесе в неразпределената печалба на дружеството, предлагат мениджърите.

„Лавена“ развива многопрофилно производство, с над 12 вида продуктови групи,

в което се включват: кремове, олиа, шампоани, сапуни, пасти за зъби, козметични води и спрейове, гелове, детергенти, мокри кърпи и други. А клиентите ѝ са на 5 континента и в над 40 страни по света.

Преди решението за разпределение на печалбата общото събрание трябва да приеме докладите на мениджърите за дейността на дружеството (индивидуален и консолидиран), годишните финансови отчети за 2025 г. (индивидуален и консолидиран) и докладите на регистрирания одитор за извършената проверка.

Предвижда се преизбиране на членовете на съвета на директорите за нов петгодишен мандат,

както и промяна в размера на възнагражденията на мениджърите.

Предлагат се и промени в устава на дружеството.

При липса на кворум общото събрание ще се проведе на 2 юли на същото място и при същия дневен ред. Последната дата за сключване на сделки с акции на „Лавена“ АД на „Българска фондова борса“, в резултат на които инвеститорът ще може да упражни право на глас в общото събрание, е 1 юни.

От началото на годината цените на акциите на компанията губят стойност и в момента се търгуват на по 1.01 евро за един брой.