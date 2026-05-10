Петър Витанов предупреждава за сериозен финансов проблем и очакван бюджетен дефицит от над 7%

Свалянето на цените, промените в съдебната система и реалната картина на държавния бюджет са трите основни приоритета пред парламентарната група на „Прогресивна България”. Това отбеляза в ефира на предаването „Събуди се” по Нова телевизия председателят на групата Петър Витанов.

Той категорично защити решението да няма комисия, която да разследва Пеевски. По думите му парламентът не е разследващ орган, а подобни комисии се използват единствено за политическа пропаганда. Според Витанов, истинската работа срещу олигархичния модел трябва да се решава по законов начин, а не чрез комисии, „които дават възможност на някои хора само да крякат, без реален резултат”.

Той подчерта, че

реални действия срещу олигархията ще има, като те ще дойдат от изпълнителната власт.

Една от първите стъпки ще бъде свързана с държавната охрана.

Витанов предупреждава за сериозен финансов проблем в държавата. По предварителни данни на „Прогресивна България“, ако се запази настоящата траектория, бюджетният дефицит може да надхвърли 7 процента.

„Има едни фактури по чекмеджетата, скрити дефицити, неразплатени средства, които общини и фирми очакват. За една година имаме 6% увеличение на външния дълг – от 24% на над 30% от БВП на страната. Влезли сме в дългова спирала и теглим средства не за инвестиции, а за покриване на текущо потребление. На това трябва да се сложи край”, отбелязва председателят на парламентарната група. В тази връзка предстои задълбочен анализ по министерства и спиране на изтичането на средства чрез „аутсорснати” договори към външни фирми, посочи Витанов.

Витанов заяви, че ще се търсят разговори с големите търговски вериги заради „неуместно високите надценки без аналог в Западна Европа”, като акцентът първоначално ще падне върху пазарните механизми, преди да се стига до налагане на тавани.