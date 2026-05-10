Intel и Apple са постигнали предварително споразумение за производство на чипове

Apple и Intel са постигнали предварително споразумение, според което Intel ще произвежда някои чипове за устройствата на производителя на iPhone, съобщи The Wall Street Journal, позовавайки се на източници.

Преговорите между гигантите продължиха повече от година и се засилиха през последните месеци. Конкретните модели устройства, за които Intel ще доставя компоненти, все още не са ясни, отбелязва от изданието. Мащабът на потенциалното сътрудничество обаче е огромен: Apple доставя над 200 милиона iPhone-а годишно, както и милиони iPad-и и Mac компютри.

Намесата на правителството на САЩ изигра ключова роля за обединяването на компаниите,

съобщава вестникът. Министърът на търговията Хауърд Лътник и президентът на САЩ Доналд Тръмп лично се срещнаха с главния изпълнителен директор на Apple Тим Кук, призовавайки го да диверсифицира веригата си за доставки в полза на американския производител.

Дълго време Apple разчиташе изключително на TSMC.

Както Bloomberg съобщи по-рано, компанията все още е загрижена за използването на процесори, които не са произведени от тайванска компания, опасявайки се, че Intel няма да може да осигури необходимото качество и мащаб на производство на стабилна основа.