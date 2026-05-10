САЩ и Иран продължават дипломацията за разрешаване на конфликта

Съединените щати и Иран продължават преговорите за разрешаване на конфликта, заяви постоянният представител на САЩ в ООН Майк Уолц. „Тези преговори и дипломация продължават. Ще видим техния отговор на предложението на САЩ“, каза той в интервю за ABC News.

В същото време той твърди, че президентът на САЩ Доналд Тръмп е готов да се върне към военни действия срещу Иран, ако е необходимо. „Той предоставя всички възможности за дипломация до евентуалното връщане към военни действия. Въпреки това, той със сигурност е готов да го направи“, заяви ръководителят на постоянния представител на САЩ в ООН.

САЩ и Израел започнаха война срещу Иран на 28 февруари.

На 7 април президентът на САЩ обяви двуседмично взаимно прекратяване на огъня с Ислямската република. На 11 април Техеран и Вашингтон проведоха разговори в Исламабад, но двете страни не успяха да постигнат споразумение за дългосрочно уреждане на конфликта поради редица различия. На 21 април президентът на САЩ обяви намерението си да удължи прекратяването на огъня с Иран. Според иранската държавна телевизия Техеран не възнамерява да признае едностранното удължаване на прекратяването на огъня от Вашингтон и ще действа в съответствие със собствените си интереси.

Пробив в преговорите между Вашингтон и Техеран може да дойде преди посещението на президента на САЩ Доналд Тръмп в Пекин

в средата на май. Пакистанският посланик в Русия Файсал Нияз Тирмизи заяви това в интервю за ТАСС. Очаква се пътуването на Тръмп до Китай да се състои на 14-15 май.

„Преговорите са мъчителен процес. Затова не мога да обещая, че ще се случи утре или следващата седмица, но ще се случи. Настоящият процес вдъхва голяма надежда и ще се случи доста скоро. Мисля, че да. Моята оценка е, че ще настъпи определен пробив преди посещението на президента Тръмп в Пекин“, каза дипломатът.

В този контекст той отбеляза, че се очаква руският президент Владимир Путин да посети Пекин скоро след това. По-рано помощникът на руския президент Юрий Ушаков заяви, че Кремъл активно се подготвя за предстоящото посещение на руския президент в Китай, но все още няма да разкрие датите, тъй като и двете страни обикновено го правят едновременно.

Иран изпрати отговор на Пакистан на предложението на САЩ за прекратяване на конфликта

Иранските власти са изпратили на пакистанските посредници отговор на предложението на САЩ за прекратяване на конфликта, съобщи IRNA, позовавайки се на източници.

Според агенцията, на този етап преговорите ще се фокусират само върху прекратяването на войната в региона.

ISNA съобщи, че освен прекратяването на конфликта, иранският отговор включва разпоредби за „безопасност на корабоплаването“ в Ормузкия проток.

Нова вълна на ескалация в Персийския залив настъпи вечерта на 7 май в резултат на размяна на удари между САЩ и Иран.

Според иранската държавна телевизия, атаката на американските сили срещу ирански танкер е била ускоряващият фактор. В отговор Ислямската република атакува три американски разрушителя близо до Ормузкия проток с ракети и дронове камикадзе. Централното командване на САЩ от своя страна потвърди атаката срещу своите разрушители с управляеми ракети и обяви ответни удари срещу военни съоръжения в Иран. Тръмп обаче увери, че прекратяването на огъня между страните остава в сила.