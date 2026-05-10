Рекордно изчерпване на световните петролни резерви

Според Morgan Stanley, световните запаси от петрол са намалели с приблизително 4,8 милиона барела на ден между 1 март и 25 април. Суровият петрол е отговорен за почти 60% от този спад, а петролните продукти – за останалата част. Това значително надвишава предишния пиков тримесечен спад, регистриран от Международната агенция по енергетика, съобщава Bloomberg. Световните запаси от петрол в момента са близо до най-ниското си ниво от 2018 г. насам, отбеляза Goldman Sachs.

Наташа Канева, ръководител на отдела за стокови изследвания в JPMorgan, заяви, че логистични смущения могат да започнат на петролния пазар в страните от ОИСР още в началото на следващия месец, а до септември запасите могат да паднат до оперативния минимум. Това е точката, под която тръбопроводите, терминалите и складовите съоръжения просто престават да функционират нормално, отбелязва агенцията.

Според Goldman Sachs,

темпът на потребление може да се е забавил леко през последните дни.

От банката смятат, че това се дължи на отслабващото търсене от Китай, което е освободило обеми за други купувачи.

Ситуацията в азиатските страни – Индонезия, Виетнам, Пакистан и Филипините, предизвиква сериозно безпокойство сред анализаторите. Тези икономики биха могли да се изправят пред критични нива на доставки в рамките на един месец. В европейските страни запасите от авиационно гориво бързо се изчерпват преди летния празничен сезон. Анализаторите прогнозират критични нива до юни.

Тази ситуация на петролния пазар се разви поради войната в Иран,

която парализира потока от суров петрол от Персийския залив. На 5 май Goldman Sachs съобщи, че съществуващите петролни запаси ще стигнат за 101 дни глобално потребление.