Акциите на Nintendo паднаха със 7% заради липса на хитови игри

Акциите на Nintendo паднаха със 7% на борсата в Токио, след като компанията обяви по-високи цени за новата конзола Switch 2 и разочарова инвеститорите с по-слаби прогнози за игрите си.

Въпреки че Nintendo отчете добри продажби на конзоли през последната финансова година, пазарът очакваше по-силни планове за бъдещето. Компанията успя да задържи интереса към оригиналния Switch с популярни поредици като The Legend of Zelda, но анализатори смятат, че в момента липсват големи хитови заглавия, които да направят Switch 2 огромен успех.

Според анализатора Казунори Ито от Morningstar, по-слабите прогнози за продажбите на игри може да означават, че Nintendo не е напълно уверена в предстоящите си заглавия. Той обаче смята, че пазарът реагира прекалено негативно, защото интересът към новите конзоли обикновено нараства през втората година след пускането им.

Nintendo също така ще вдигне цените на Switch 2. В Япония моделът ще поскъпне с около 64 долара, а в Съединените щати цените ще се увеличат от септември. Това може да се окаже проблем, защото голяма част от клиентите на Nintendo са по-неангажирани геймъри, които са по-чувствителни към по-високи разходи. Допълнителен натиск идва и от поскъпването на чиповете памет, което засяга цялата технологична индустрия.

Междувременно конкурентът Sony се представя по-добре. Акциите на компанията поскъпнаха с 10%, след като тя прогнозира по-високи печалби от гейминг бизнеса си. Според анализатори, Sony е в по-добра позиция да се справи с по-високите разходи за компоненти, тъй като PlayStation 5 вече е утвърдена конзола на пазара.