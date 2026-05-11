Язовирите в България с рекордно количество вода за последните 9 години

В големите язовири у нас в момента има 5168.1 млн. куб. метра вода, което е 79.07% от общия им обем. Процентът е най-високия в сравнение с отчетените стойности през последните 9 години за същия период, съобщават от екоминистерството. Със 100 % запълване е язовир „Камчия“, а над 90 % са язовирите „Среченска бара“, „Христо Смирненски“, „Йовковци“, „Тича“, „Ясна поляна“, „Асеновец“, „Боровица“, „Студена“, „Домлян“, „Пчелина“, „Кричим“, „Кърджали“ и „Ивайловград“. Преливат язовирите „Камчия“, „Асеновец“, „Пчелина“ и „Панчарево“.

Във връзка с пролетното пълноводие при необходимост дружествата, стопанисващи язовирите, ще се заемат с превантивно изпускане на вода маси.

За вторник са издадени предупреждения за жълт код за опасни метеорологични условия в 18 области, в Централна и Източна България. Слаби валежи се очакват и в сряда на отделни места главно в източните и планинските райони, а в четвъртък на повече места, главно в Южна България.