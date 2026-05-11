Доналд Тръмп ще пристигне в Китай на 14 май за среща със Си Дзинпин

Президентът на САЩ Доналд Тръмп ще пристигне в Китай в сряда вечерта за двудневна визита, по време на която ще се срещне с китайския президент Си Дзинпин. Срещата между Доналд Тръмп и Си Дзинпин в Пекин е насрочена за 14 и 15 май, съобщи „Ройтерс“, цитиран от БТА.

По информация на говорителка на Белия дом в четвъртък ще се състои официалната церемония по откриването на визитата, а вечерта ще бъде организиран държавен прием в чест на американския президент. В петък е предвиден официален обяд преди отпътуването на Тръмп.

По време на разговорите двете страни ще обсъдят създаването на съвместен търговски и инвестиционен съвет, както и сътрудничество в секторите на аерокосмическата индустрия, селското стопанство и енергетиката.

От Белия дом съобщиха още, че Тръмп планира да покани Си Дзинпин на ответна визита в САЩ по-късно през годината.

Според високопоставен американски представител, цитиран от „Ройтерс“, двамата лидери вероятно ще обсъдят и подкрепата на Китай за Иран и Русия, както и въпроси, свързани със сигурността и развитието на изкуствения интелект.

Американски представител е потвърдил също, че споразумението между САЩ и Китай за редкоземните елементи остава в сила, като удължаването му ще бъде обявено на по-късен етап.