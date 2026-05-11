РЕГИСТРИРАЙ СЕ
33 години Banker Банкер новини лого
Facebook Youtube

Доналд Тръмп ще пристигне в Китай на 14 май за среща със Си Дзинпин

Тръмп смята, че операцията срещу Иран ще продължи четири седмици, Според Тръмп в Иран имало „смяна на режима“, допуска сделка за край на конфликта, Тръмп заплаши Иран с удари по мостове и електроцентрали, Вторият член на екипажа на сваления над Иран F-15 е спасен след рискована операция, Доналд Тръмп ще пристигне в Китай на 14 май за среща със Си Дзинпин

Президентът на САЩ Доналд Тръмп ще пристигне в Китай в сряда вечерта за двудневна визита, по време на която ще се срещне с китайския президент Си Дзинпин. Срещата между Доналд Тръмп и Си Дзинпин в Пекин е насрочена за 14 и 15 май, съобщи „Ройтерс“, цитиран от БТА.

По информация на говорителка на Белия дом в четвъртък ще се състои официалната церемония по откриването на визитата, а вечерта ще бъде организиран държавен прием в чест на американския президент. В петък е предвиден официален обяд преди отпътуването на Тръмп.

По време на разговорите двете страни ще обсъдят създаването на съвместен търговски и инвестиционен съвет, както и сътрудничество в секторите на аерокосмическата индустрия, селското стопанство и енергетиката.

От Белия дом съобщиха още, че Тръмп планира да покани Си Дзинпин на ответна визита в САЩ по-късно през годината.

Според високопоставен американски представител, цитиран от „Ройтерс“, двамата лидери вероятно ще обсъдят и подкрепата на Китай за Иран и Русия, както и въпроси, свързани със сигурността и развитието на изкуствения интелект.

Американски представител е потвърдил също, че споразумението между САЩ и Китай за редкоземните елементи остава в сила, като удължаването му ще бъде обявено на по-късен етап.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

Анкета

Смятате ли, че 52-рото Народно събрание ще има волята да гласува промените в Закона за НСО и да свали охраната за депутати?
Гласувай

Подкаст

Параграф 22

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ В СОЦИАЛНИТЕ МРЕЖИ

Facebook-f Youtube

Новини от България и света. Актуални новини, събития, анализи, интервюта с главните действащи лица от политиката, бизнеса и финансите. Новини в развитие.

Никога не пропускайте важни новини. Абонирайте се за нашия бюлетин.

Изработка на Уеб Сайтове – 88Lab.eu

Информация

Всички права запазени.