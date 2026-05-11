Новата власт ще представи пакет от мерки срещу високите цени

Нова власт ще представи пакет от мерки срещу високите цени

„Прогресивна България“ е подготвила законодателни предложения срещу повишаването на цените, като се очаква те да бъдат внесени още днес в парламента. Също тогава първата политическа сила в това Народно събрание ще предложи и промени в Закона за съдебната власт.

Първата законодателна инициатива на новото мнозинство ще бъде внесена от Явор Гечев. По негови думи ще има поправки в законите за защита на конкуренцията и за защита на потребителите. Те ще включват още разширен кръг от нарушения от търговци, както и завишаване на санкциите.

Очакват се и първите резултати от проверките на финансовото състояние в отделните министерства, които ще бъдат важни за изготвянето на редовния държавен бюджет. Премиерът Румен Радев предупреди, че е възможно анализите да разкрият сериозни „финансови бомби“.

