Държавни петролни рафинерии на Индия ще качат скромно цените на горивата заради ръст на загубите

Държавните петролни рафинерии на Индия предвиждат умерено повишение на цените на дребно на горивата до няколко дни каято част от усилията на правителството да балансира въздействието на десетседмичната война в Персийския залив и нуждите на потребителите. Преработвателите очакват поскъпването да е с около 5 рупии на литър за дизел и бензин, за да се намали очакваната загуба от 10 милиарда рупии (105 милиона долара) на ден от продажбите на горива, твърдят запознати с въпроса лица. Въпреки че подобно решение би било доста под необходимия ценови ръст от 15 до 20 рупии, който би ограничил значително загубите, по-рязкото увеличение може да натовари икономиката и да се окаже политически трудно, допълват добре информираните източници.

Третият по големина потребител на черно злато в света е засегнат силно от войната в Иран, защото затварянето на Ормузкия проток ограничава потоците от жизненоважен енергиен внос, увеличава разходите за суров петрол и предизвиква недостиг на газ за готвене.

В отговор на предизвикателствата, премиерът на Индия Нарендра Моди призова през уикенда гражданите да намалят потреблението си на гориво и на пътуванията в опит да ограничат последиците. Коментарите на Моди последваха серията от избори на щатско ниво, които като цяло укрепиха позицията на неговата партия „Бхаратия Джаната“, давайки му възможност да се справи с политически трудната задача за повишаване на разходите за милиони хора и фирми в цялата страна.

„Тази ситуация не може да се поддържа дълго“, посочва Прашант Васишт – старши вицепрезидент на рейтинговата агенция ICRA. “ В даден момент фирмите за търговия на петрол и правителството трябва да вземат решение за повишаване на цените на горивата.“

Пазарът на горива в Индия остава силно контролиран: държавните рафинерии зареждат около 90% от местата за продажба, а цените на бензиностанциите, които те начисляват, се одобряват от централното правителство. В същото време местните цени могат да се различават поради ряазличните данъци на щатско ниво.

Държавните рафинерии успяха да овладеят загубите си през март благодарение на наличието на по-евтини запаси. Но положението им се влоши през април и май поради по-високите разходи за суровини и статичните цени на помпите, посочват добре информираните източници.

Според високопоставен правителствен източник, стремежът на правителството продължава да е да поддържа цените стабилни за обикновения потребител и не обмисля предложение да ограничи консумацията на горива като бензин и дизел, тъй като няма недостиг в страната. Пожелалият анонимност източник предупреждава, че комбинираните загуби на компаниите за търговия с петрол в Публичния сектор (OMC) през тримесечието април-юни биха могли да заличат кумулативните им печалби за цялата финансова 2025-26 година, ако световните цени се задържат високи.

Източници от бранша твърдят, че OMCs в момента губят 14 рупии на литър от продажбата на бензин, 23 рупии на литър от дизел и 704 рупии на 14.2-килограмова бутилка от пропан-бутан. Те също така търпят загуби от продажбата на реактивно гориво за вътрешни полети. ,

Правителството намали акциза с 10 рупии на литър върху бензина и дизела в края на март, за да смекчи въздействието на високите международни цени върху OMCs, но търговците на дребно продължават да губят много от продажбите на горива. Намаляването на акциза е орязало приходите в хазната с около 1.47 месечно, по информация на секретаря на Министерството на петрола Суджата Шарма. Ако правителството не се е било намесило с понижаването на акциза, тази загуба са щели да понесат трите държавни OMCs – Indian Oil, Bharat Petroleum и Hindustan Petroleum.