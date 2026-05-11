Иван Гешев осъди прокуратурата за 130 000 евро обезщетение

Бившият главен прокурор Иван Гешев осъди прокуратурата да му изплати 130 000 евро обезщетение за прослужени години в съдебната система. Софийският градски съд е приел, че Гешев има право на 20 заплати след освобождаването му от поста, въпреки отказа на прокуратурата да му изплати компенсацията, съобщава news.lex.bg.

Делото е свързано със спора дали освобождаването на Гешев като главен прокурор за уронване престижа на съдебната власт е равнозначно на дисциплинарно уволнение, което би го лишило от право на обезщетение. Съдът е отхвърлил тезата на Софийския районен съд, че освобождаването му е равносилно на дисциплинарно освобождаване от съдебната система. Според градските съдии санкцията срещу бившия обвинител номер едно засяга единствено поста му като главен прокурор и не води автоматично до загуба на правата му като магистрат.

След освобождаването си през юни 2023 година Гешев първоначално поиска да бъде възстановен като прокурор във Върховната касационна прокуратура, но няколко дни по-късно оттегли заявлението си и обяви, че не желае да продължи работа в прокуратурата.

По-късно Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет отказа да разгледа искането му за оставка с аргумента, че след освобождаването си като главен прокурор той вече не притежава качеството на магистрат. Жалбите на Гешев срещу тези решения бяха оставени без уважение от Върховния административен съд.

Междувременно бившият главен прокурор поиска да му бъде изплатено обезщетение за над 20 години стаж в съдебната власт, но тогавашният и.ф. главен прокурор Борислав Сарафов отказа с аргумента, че не му се полагат компенсации.

Сега Софийският градски съд приема, че окончателното прекратяване на правоотношението на Гешев като магистрат не е следствие от освобождаването му като главен прокурор, а от собственото му решение да не бъде възстановен в системата.

Съдът посочва още, че дисциплинарното освобождаване на един от т.нар. трима големи в съдебната власт има различен характер от класическото дисциплинарно уволнение на магистрат и не води автоматично до загуба на обезщетението за прослужени години.

Решението не е окончателно, а последната дума по казуса ще има Върховния касационен съд.