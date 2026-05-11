Кая Калас отхвърли идеята Шрьодер да представлява Европа при диалог с Москва

Кая Калас, ЕС подготвя 21-ви пакет санкции срещу Русия

Върховният представител на ЕС по външната политика Кая Калас категорично отхвърли възможността бившият германски канцлер Герхард Шрьодер да бъде посредник от европейска страна в евентуални преговори с Русия.

В отговор на журналистически въпрос дали е готов да участва в мирни преговори с европейците, руският президент Владимир Путин в събота каза, че за него Шрьодер е „за предпочитане“ при воденето на подобен диалог. 

При пристигането си обаче за срещата на външните министри на ЕС в Брюксел Калас подчерта, че не би било разумно Русия да определя кой да представлява Европа. По думите ѝ бившият германски канцлер е свързан с руски държавни компании и това поставя под съмнение неговата безпристрастност.

Тя припомни, че в миналото Шрьодер е лобирал за руски фирми, което създава впечатление, че германецът ще „стои от двете страни“ на масата за преговори.

