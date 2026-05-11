Самолет на Turkish Airlines бе евакуиран след дим от колесника на летище в Непал

Самолет на Turkish Airlines бе евакуиран на летището в столицата на Непал –  Катманду, след като при рулиране след кацане е бил забелязан дим от колесника на машината. Инцидентът доведе до временно затваряне на летището.

По данни на Гражданската авиационна администрация на Непал пожар е избухнал в дясната задна гума на самолета Airbus A330. Огънят е бил потушен преди машината да бъде изтеглена към пътеката за рулиране.

Всички 277 пътници и 11 членове на екипажа са били евакуирани през аварийните изходи. Няма пострадали, уточниха от авиокомпанията и непалските авиационни власти.

