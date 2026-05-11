РЕГИСТРИРАЙ СЕ
33 години Banker Банкер новини лого
Facebook Youtube

Людмила Петкова и Росица Желева са назначени за зам.-министри на финансите

Людмила Петкова и Росица Желева са назначени за зам.-министри на финансите

Министър-председателят на България Румен Радев е назначил на длъжността заместник-министър на финансите Людмила Петкова и Росица Велкова-Желева, съобщават от правителствената пресслужба. И двете вече са били министри на финансите в служебни правителства.

Людмила Петкова беше служебен вицепремиер и министър на финансите в кабинетите на Димитър Главчев. Тя за кратко беше заместник-министър на финансовия министър Теменужка Петкова от правителството на ГЕРБ с премиер Росен Желязков. След това Петкова беше освободена от премиера и се върна като експерт във ведомството. През февруари 2025 година тя оглави Агенцията за държавна финансова инспекция.

Тогава от групата на Ахмед Доган обявиха, че „целта е АДФИ да се превърне в поредната репресивна структура в ръцете на Делян Пеевски чрез Петкова. Мисията е очевидна – използване на институцията като бухалка за натиск върху неудобните“.

Росица Велкова-Желева пък бе министър на финансите в кабинетите на Гълъб Донев през 2022 и през 2023 година. Тя е била и заместник-министър на финансите в периода от ноември 2017 до април 2021 година и от декември 2021 до август 2022 година. Между април и декември 2021 година е директор на дирекция „Държавни разходи“ в Министерството на финансите.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

Анкета

Смятате ли, че 52-рото Народно събрание ще има волята да гласува промените в Закона за НСО и да свали охраната за депутати?
Гласувай

Подкаст

Параграф 22

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ В СОЦИАЛНИТЕ МРЕЖИ

Facebook-f Youtube

Новини от България и света. Актуални новини, събития, анализи, интервюта с главните действащи лица от политиката, бизнеса и финансите. Новини в развитие.

Никога не пропускайте важни новини. Абонирайте се за нашия бюлетин.

Изработка на Уеб Сайтове – 88Lab.eu

Информация

Всички права запазени.