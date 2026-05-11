590 000 души са платили за златния телефон на Тръмп, но още не са го получили

Повече от 590 000 души са платили депозит от по 100 долара за златния смартфон T1 на Trump Mobile, рекламиран като „произведен в САЩ“. Година след обявяването му обаче нито един клиент не е получил устройството.

Телефонът беше представен през 2025 г. от Доналд Тръмп-младши и Ерик Тръмп като конкурент на Apple и Samsung. Очаква се компанията да е събрала около 59 милиона долара от депозити.

Доставките бяха многократно отлагани, а впоследствие датата за пускане изчезна от сайта на компанията. Междувременно Trump Mobile промени условията си и уточни, че депозитът не гарантира производство или доставка на телефона.

Журналисти от NBC News, които също платили депозит, съобщават, че не са получили никакви актуализации за поръчката си. Представители на компанията давали различни обяснения за забавянето, включително дори федералното спиране на работата на правителството.

Американски политици, сред които Елизабет Уорън, поискаха разследване за възможна подвеждаща реклама, особено относно твърдението, че устройството е „Made in the USA“.

Междувременно компанията вече не използва този слоган и вместо това описва телефона като „дизайн с американски ценности“.

Според информации телефонът вероятно няма да бъде произведен изцяло в САЩ и основната част от производството ще бъде извън страната.

Четете още: Телефонът Trump Mobile го няма никъде след месеци на очакване