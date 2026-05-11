Натискаме за изваждане от сивия списък за прането на пари

Министърът на правосъдието Николай Найденов започна мандата си с двустранна среща с представители на Групата за финансово действие (FATF) в Хелзинки преди приемането на осмия доклад за напредъка на България по изпълнението на плана за действие за излизане на България от списъка с държавите под засилен мониторинг за прането на пари и финансирането на тероризма (т.нар. „сив списък“). Резултатите от срещата във финландската столица ще бъдат обявени през юни.

Министърът на правосъдието ръководи българската делегация, в чийто състав влизат заместник административните ръководители на Софийска градска прокуратура Ангел Кънев и Вихър Михайлов, както и представители на ДАНС, ГДНП и НАП. България беше включена в сивия списък през 2023 г. и е единствената страна членка на ЕС в него, което пречи на бизнеса предвид засилените проверки на и увеличените разходи по финансовите операции и транзакции. В предишните доклади е отчетен вече съществен напредък на страната, което сочи че сме на финалната права за излизане от негативната група.

