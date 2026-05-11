Георги Пеев поиска информация за безопасността в жп транспорта

Министърът на транспорта и съобщенията Георги Пеев е изискал подробни доклади за безопасността в железопътния транспорт по време на спешна среща с ръководствата на Национална компания „Железопътна инфраструктура“, „Холдинг БДЖ“ и „Железопътна администрация“. Причината – вчерашният инцидент, при който имаше неизправност в работата на два жп прелеза в района на Горна Оряховица, съобщават от транспортното ведомство.

Пеев е изискал в кратък срок институциите да предоставят информация за действащите мерки за безопасност, резултатите от национални и международни одити, както и списък с неизпълнените препоръки от предишни проверки. Освен това са поискани конкретни предложения за подобряване на сигурността в железопътния сектор с ясни срокове за изпълнение.

„Не искам действия на парче и обяснения след всеки следващ инцидент. Необходим е цялостен подход, координация между институциите и ясна отговорност за изпълнението на мерките“, е добавил министър Пеев.

По повод първоначалните обяснения, че причината за инцидента е прекъснат кабел, както и че част от съоръженията са на над 40 години, министърът уточни, че подобни аргументи не могат да бъдат оправдание за системни проблеми в сектора.

„На първо място във всяка система трябва да е безопасността, на второ – модернизацията. В железопътната инфраструктура се влагат милиони, а на места все още се работи с остарели системи и технологии“, подчерта Пеев.

Транспортният министър е категоричен, че трябва да бъде прекратена практиката да се започват дейности без необходимата проектна готовност. По думите му това води до забавяния, неефективно разходване на публични средства и създава риск за безопасността в железопътния транспорт.