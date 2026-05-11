Тръмп отхвърли иранското предложение за край на конфликта

Доналд Тръмп отхвърли последния ирански отговор на американското предложение за прекратяване на конфликта в района на Ормузкия проток, като го нарече „напълно неприемливо“.

Иран е предал своя отговор чрез пакистански посредници в неделя, съобщиха държавни медии в страната. Според иранската телевизия Техеран е отхвърлил американския план, тъй като го възприема като форма на капитулация. Вместо това иранските власти настояват за военни репарации от страна на САЩ, пълен ирански контрол върху Ормузкия проток, премахване на санкциите и освобождаване на замразени ирански активи.

Американското предложение включваше прекратяване на военните действия, възстановяване на корабоплаването през стратегическия пролив и ограничаване на иранската ядрена програма.

Премиерът на Израел Бенямин Нетаняху заяви в интервю за Си Би Ес, че конфликтът няма да приключи, докато обогатеният уран не бъде изведен от Иран. По думите му американският лидер е изразил готовност за по-нататъшни действия срещу иранските ядрени обекти.