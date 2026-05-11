РЕГИСТРИРАЙ СЕ
33 години Banker Банкер новини лого
Facebook Youtube

Тръмп отхвърли иранското предложение за край на конфликта

Тръмп

Доналд Тръмп отхвърли последния ирански отговор на американското предложение за прекратяване на конфликта в района на Ормузкия проток, като го нарече „напълно неприемливо“.

Иран е предал своя отговор чрез пакистански посредници в неделя, съобщиха държавни медии в страната. Според иранската телевизия Техеран е отхвърлил американския план, тъй като го възприема като форма на капитулация. Вместо това иранските власти настояват за военни репарации от страна на САЩ, пълен ирански контрол върху Ормузкия проток, премахване на санкциите и освобождаване на замразени ирански активи.

Американското предложение включваше прекратяване на военните действия, възстановяване на корабоплаването през стратегическия пролив и ограничаване на иранската ядрена програма.

Премиерът на Израел Бенямин Нетаняху заяви в интервю за Си Би Ес, че конфликтът няма да приключи, докато обогатеният уран не бъде изведен от Иран. По думите му американският лидер е изразил готовност за по-нататъшни действия срещу иранските ядрени обекти.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

Анкета

Смятате ли, че 52-рото Народно събрание ще има волята да гласува промените в Закона за НСО и да свали охраната за депутати?
Гласувай

Подкаст

Параграф 22

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ В СОЦИАЛНИТЕ МРЕЖИ

Facebook-f Youtube

Новини от България и света. Актуални новини, събития, анализи, интервюта с главните действащи лица от политиката, бизнеса и финансите. Новини в развитие.

Никога не пропускайте важни новини. Абонирайте се за нашия бюлетин.

Изработка на Уеб Сайтове – 88Lab.eu

Информация

Всички права запазени.