Според Мирчев от ПП са допуснали голяма политическа грешка с напускането на парламентарната група

Ивайло Мирчев от „Демократична България“ заяви, че от „Продължаваме промяната“ са допуснали „голяма политическа грешка“ с решението да напуснат общата парламентарна група с ДБ. Според Мирчев разделянето на групата е било опитано да бъде предотвратено по време на разговорите между двете политически сили.

В интервю за bTV депутатът коментира, че ДБ ще бъде „конструктивна, но остра опозиция“ в Народното събрание и няма да прави компромиси с принципните си позиции, включително по темата за Висшия съдебен съвет. По думите му, на този етап от формацията се въздържат от цялостна оценка на новото правителство, защото според него министрите трябва първо да покажат как ще изпълняват заявените цели.

„Има определен елемент на политическа перверзия да кажеш: „Дай да се разделим, за да можем да се обединим“, каза Мирчев, като подчерта необходимостта от искреност към избирателите.

Той посочи, че основен ангажимент остава запазването на демократичната общност, тъй като хората са гласували за коалицията ПП-ДБ, а след изборите в парламента вече има две отделни групи.

Народният представител увери, че сътрудничеството между ДБ и ПП продължава и двете формации ще имат обща кандидатура за президентските избори, както и общ кандидат на предстоящите частични избори за кмет на столичния район Средец.

По повод евентуална президентска кандидатура на Андрей Гюров, Мирчев изтъкна, че той и голяма част от министрите в служебния кабинет са се справили отлично. Според него това е било едно от най-добрите управления в страната през последните години.

Той похвали работата на служебния кабинет за провеждането на честни избори и за действията на вътрешното министерство срещу изборните нарушения. И добави, че българите са видели, че е възможно страната да има адекватно управление без влияние на олигархични интереси.

Мирчев коментира и сигнала на ДБ срещу лидера на ДПС Делян Пеевски, свързан с декларирани доходи. Той твърди, че има разлика от около 100 милиона между декларираното лично имущество и финансовите отчети на свързани с Пеевски фирми.