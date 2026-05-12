На 12 май в Брюксел ще се проведе национална стачка

На 12 май, вторник, в Брюксел, Кралство Белгия, ще се проведе национална стачка, която ще засегне съществено транспортния сектор на страната, съобщават от Министерството на външните работи. На летище ,,Завентем‘‘ са отменени голяма част от заминаващите и вероятно ще бъдат засегнати и пристигащите полети.

Летище „Брюксел-Южен Шарлероа“ няма да функционира в деня на стачката. Ще има смущения и в обществения транспорт (STIB/MIVB) в Брюксел.

От Министерствоот ан външните работи препоръчват на българските граждани, пребиваващи в Кралство Белгия или предвиждащи пътуване до страната на 12 май, да следят актуалната транспортна обстановка в реално време чрез електронните страници на: летище ,,Завентем‘‘ (https://www.brusselsairport.be/en/passengers), летище ,,Шарлероа‘‘ (https://www.brussels-charleroi-airport.com/en), Националната железопътна компания NMBS/SNCB (https://www.belgiantrain.be/en/), платформите за обществен транспорт: (https://www.stib-mivb.be/home, https://www.delijn.be и https://www.letec.be/).

Съветът от МВнР е при възможност, да се предвидят алтернативни начини на придвижване.

При необходимост от кризисно или консулско съдействие, българските граждани могат да се обръщат към Посолството на Република България в Брюксел на следните телефонни номера: +32 2 374 47 88, +32 2 374 08 66, +32 2 375 86 50, както и на телефонен номер за неотложни случаи в извънработно време: +32 473 981 042. Сигнали може да се подават и на имейл адреси: [email protected] и [email protected].