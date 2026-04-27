РЕГИСТРИРАЙ СЕ
33 години Banker Банкер новини лого
Facebook Youtube

Премиерът на Белгия подкрепя идеята за преговори с Русия и поетапна интеграция на Украйна

Премиерът на Белгия Барт де Вевер подкрепя идеята за преговори с Русия и поетапна интеграция на Украйна

Министър-председателят на Белгия Барт де Вевер подкрепя идеята Европейският съюз да търси дипломатически изход чрез преговори с Русия за прекратяване на войната в Украйна, предаде БТА. По думите му тази позиция намира все по-широка подкрепа сред европейските лидери.

Изявлението му идва след заседание на Европейския съвет, проведено в Кипър, където бе обсъдена както военната, така и финансовата подкрепа за Киев. Според Де Вевер одобреният заем от 90 млрд. евро показва, че ЕС остава ангажиран с Украйна и че Москва не може да постигне победа във войната.

В същото време белгийският премиер подчерта, че продължителният конфликт води до нарастващи човешки жертви и не може да бъде оставен да се проточи безкрайно.

По отношение на европейската перспектива на Украйна Де Вевер изрази по-умерена позиция. Според него не е реалистично да се очаква бързото й присъединяване към Европейския съюз. Той се изказа в подкрепа на започването на същинските преговори за членство и постепенно интегриране на Украйна в ЕС, като отбеляза, че подобни процеси отнемат десетилетия.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Анкета

Смятате ли, че първата задача на новото Народно събрание трябва да е изборът на нов ВСС, който да излъчи нов главен прокурор?
Гласувай

Подкаст

Параграф 22

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ В СОЦИАЛНИТЕ МРЕЖИ

Facebook-f Youtube

Новини от България и света. Актуални новини, събития, анализи, интервюта с главните действащи лица от политиката, бизнеса и финансите. Новини в развитие.

Никога не пропускайте важни новини. Абонирайте се за нашия бюлетин.

Изработка на Уеб Сайтове – 88Lab.eu

Информация

Всички права запазени.