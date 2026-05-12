Природният газ ще поскъпне с около 1%, „Булгаргаз“ предлага понижение на цената на природния газ за юни

„Булгаргаз“ предлага цената на природния газ за юни да бъде 35,62 евро за мегаватчас без включени такси за достъп, пренос, акциз и ДДС. Предложението на „Булгаргаз“ за цената на природния газ вече е внесено в Комисията за енергийно и водно регулиране, която трябва да го разгледа и одобри.

За сравнение, действащата цена за май е 35,98 евро за мегаватчас, което означава, че за юни се предвижда понижение от около 1%.

През следващите дни КЕВР ще проведе обществено обсъждане на ценовото заявление, а окончателното решение за цената на природния газ се очаква да бъде взето на закрито заседание в края на май.

