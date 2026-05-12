Президентът на САЩ Доналд Тръмп се очаква да бъде придружен от водещи фигури от технологичния и бизнес сектор по време на посещението си в Китай между 13 и 15 май.

Сред ръководителите, които ще се присъединят към официалната делегация в Пекин, са:

Тим Кук от Apple,

Илон Мъск от Tesla и SpaceX,

Лари Финк от BlackRock,

както и представители на Meta, Visa, JP Morgan, Boeing, Cargill и други компании.

Пътуването се смята за особено важно, тъй като Тръмп ще се срещне с китайския президент Си Дзинпин на фона на засилващото се икономическо и технологично напрежение между двете държави.

Кои още са в делегацията?

Сред останалите ръководители са:

Дина Пауъл Маккормик – президент и заместник-председател на Meta,

Кели Ортбърг – главен изпълнителен директор на Boeing,

Райън МакИнърни – CEO на Visa,

Стивън Шварцман – CEO на Blackstone,

Брайън Сайкс – CEO и председател на Cargill,

Джейн Фрейзър – CEO на Citi,

Джим Андерсън – CEO на Coherent,

Хенри Лорънс Кълп – CEO на GE Aerospace,

Дейвид Соломон – CEO на Goldman Sachs,

Джейкъб Тайсен – CEO на Illumina,

Майкъл Мийбах – президент на Mastercard.

Отсъствието на Nvidia прави впечатление

Дженсън Хуанг, главен изпълнителен директор на Nvidia, най-скъпата публична компания в света, не е сред ръководителите на големи американски компании, които ще придружават Доналд Тръмп на официалното му посещение в Китай. А тази компания е в центъра на съперничеството между САЩ и Китай в областта на чиповете и изкуствения интелект. Както отбелязва Bloomberg, отсъствието на Хуанг ще бъде много забележимо, тъй като той винаги е участвал в подобни пътувания с президента.

Миналата седмица самият Хуанг заяви пред CNBC, че би било „привилегия“ и „голяма чест“ да представлява САЩ в Китай, ако бъде поканен. Според Bloomberg, тази ситуация може да показва проблеми с плановете на Nvidia да продава AI чипове на Китай. Въпреки това, още през март Хуанг заяви, че компанията увеличава производството на чипове H200 и е получила одобрение от Министерството на търговията на САЩ да ги продава на „много клиенти“ в Китай.

Интерес предизвиква и участието на Санджай Мехротра – CEO на Micron Technology.

През 2023 г. Китай ограничи използването на някои чипове на Micron в критична инфраструктура по съображения за национална сигурност – ход, който според компанията е навредил на бизнеса ѝ в Китай.

Чиповете остават в центъра на напрежението

Полупроводниците продължават да бъдат ключова тема в икономическите отношения между САЩ и Китай въпреки напрежението около технологиите и експортните ограничения.

Главният изпълнителен директор на Cisco Чък Робинс също е бил поканен, но няма да участва заради ангажименти, свързани с финансовите резултати на компанията.

Визитата идва след търговската война

Посещението на Тръмп ще бъде първото посещение на американски президент в Китай от близо десетилетие насам и се разглежда като важен тест за крехкото търговско примирие между двете страни.

То идва след години на търговска война, в която САЩ и Китай си наложиха мита, надхвърлящи на моменти 100 процента. Тарифите бяха временно замразени през октомври 2025 г. след последната среща между Тръмп и Си Дзинпин в Южна Корея.

Войната в Иран също ще бъде ключова тема

Очаква се конфликтът между САЩ, Израел и Иран също да бъде сред основните теми на разговорите.

Тръмп вероятно ще настоява Китай, който разчита на евтин ирански петрол, да помогне за постигане на споразумение между Вашингтон и Техеран за прекратяване на войната.

Китай също има интерес конфликтът да приключи, тъй като той влияе върху глобалните енергийни пазари и покупателната способност на държавите, които внасят китайски стоки.

Въпреки това големите петролни резерви и разнообразните енергийни източници помагат на Китай засега да понесе последиците от кризата по-добре от много от съседните държави.

