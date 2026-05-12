ГЕРБ ще подкрепи трите законопроекта за съдебната власт

ГЕРБ-СДС ще подкрепи и трите законопроекта, свързани с устройствения закон на съдебната власт. Това заяви депутатът Рая Назарян преди началото на извънредното заседание на временната комисия по правни въпроси в парламента. Между първо и второ четене формацията ще предложи редакции в текстовете, без да променя основните цели на вносителите.

Назарян посочи, че и трите законопроекта съдържат добри предложения с временен характер, свързани с провеждането на прозрачна процедура за избор на членове на Висшия съдебен съвет и Инспектората към него, както и с регламентиране работата на настоящия ВСС до избора на нов състав.

Тя приветства бързото разглеждане на проектите, макар и във временна правна комисия, и подчерта, че основната цел е да бъде осигурена качествена оценка на професионалните и нравствените качества на кандидатите. „Наши са правомощията да преценим по какъв начин да се изслушат кандидатите и да изберем най-компетентните“, каза депутатът.

Според нея законодателството не трябва да ограничава дейността на настоящия ВСС до степен, която би възпрепятствала функционирането на органа.

Назарян отбеляза още, че времето между внасянето на законопроектите и свикването на комисията е било твърде кратко, за да бъдат получени становища от професионалната общност. Тя изрази надежда такива позиции да бъдат представени преди второто четене, за да се избегне риск от намеса на законодателната власт в независимостта на съдебната система.

