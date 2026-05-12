Социалният министър разпореди на АСП да бъде в готовност да подкрепи пострадали от валежи и градушки

Министърът на труда и социалната политика Наталия Ефремова разпореди на екипите на Агенцията за социално подпомагане да бъдат в пълна готовност за оказване на подкрепа на пострадали хора от интензивни валежи и градушки в страната. За това съобщиха от Министерството на труда и социалната политика.

По закон хората с пострадало имущество имат право на помощ до трикратния размер на линията на бедност – 1171 евро. Ако пострадалото жилище е единствено за семейството, те могат да получат още 1550 евро, допълват от социалното ведомство. При влошаване на метеорологичната обстановка служителите в дирекциите „Социално подпомагане“ ще съдействат с консултации и възможности за подпомагане на всяко домакинство, което има нужда от подкрепа.

„Социалната система не е място за политически експерименти и ще бъде управлявана заедно с екипа ми по най-добрия начин, така че хората, които най-много се нуждаят от подкрепа, да я получават“, каза Наталия Ефремова, след като членовете на Министерския съвет с премиер Румен Радев положиха клетва пред 52-рото Народно събрание.