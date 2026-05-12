ПОС терминалите от Fibank са с промоционални условия до 30 септември 2026 г.

Fibank (Първа инвестиционна банка) стартира кампания за бизнес клиенти „ПОС Премиум“, която предлага на фирмите редица предимства за ПОС терминалите в техните търговски обекти.

Кампанията ще продължи до 30 септември 2026 г. включително, като позволява на бизнеса да се възползва от следните премиум условия:

  • отстъпки от комисионите за трансакции за първите 6 месеца;
  • безплатно откриване на разплащателна сметка и намалена месечна такса за поддръжката й;
  • стандартна бизнес дебитна карта без такса издаване;
  • възможност за ползване на овърдрафт;
  • безплатен достъп до справки в реално време за трансакции на ПОС и осчетоводени трансакции в My Fibank;
  • възможност за ползване на бизнес пакет Fibank Бизнес Клас + с преференциална месечна такса с отстъпка.

Предлаганите от Първа инвестиционна банка – ПОС устройства са от последно поколение, подходящи за всеки тип търговски обекти и обслужват сигурни плащания с картови продукти Visa, Mastercard, Bcard, DinersClub/Discover и Union Pay.

Експертите от Fibank ги инсталират безплатно, без такса за поддръжка на устройството, с техническа поддръжка на терминалите 24/7 безплатно. Договор за ПОС може да бъде сключен във всеки един от офисите в широката клонова мрежа на ПИБ в цялата страна.

