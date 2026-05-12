GoPro търси стратегически опции, включително евентуална продажба

Производителят на екшън камери GoPro заяви в понеделник (11 май), че възнамерява да преразгледа различни стратегически възможности, включително евентуална продажба или сливане на компанията.

Това се случва почти месец след като компанията съобщи, че е наела консултантската фирма Oliver Wyman, за да търси нови пазарни възможности за технологията си в секторите на отбраната и аерокосмическата индустрия. Базираната в Калифорния компания заяви, че оттогава е получила няколко непоискани стратегически запитвания, а бордът ѝ е разрешил наемането на финансов консултант, който да подпомогне прегледа на опциите.

Отделно в понеделник GoPro отчете по-голяма коригирана загуба за първото тримесечие спрямо година по-рано, както и спад в общите приходи, след като приходите от хардуер, абонаменти и услуги са намалели през периода.

За тримесечието, приключило на 31 март, компанията отчита загуба от 35 цента на акция при загуба от 12 цента на акция година по-рано.

Според данни, събрани от LSEG, пазарната капитализация на GoPro е била 224 милиона долара към последното затваряне на борсата. През февруари компанията назначи дългогодишния си служител Брайън Трат за финансов директор като той замени Брайън Макгий.