РЕГИСТРИРАЙ СЕ
33 години Banker Банкер новини лого
Facebook Youtube

GoPro търси стратегически опции, включително евентуална продажба

GoPro търси стратегически опции, включително евентуална продажба

Производителят на екшън камери GoPro заяви в понеделник (11 май), че възнамерява да преразгледа различни стратегически възможности, включително евентуална продажба или сливане на компанията.

GoPro търси стратегически опции, включително евентуална продажба

Това се случва почти месец след като компанията съобщи, че е наела консултантската фирма Oliver Wyman, за да търси нови пазарни възможности за технологията си в секторите на отбраната и аерокосмическата индустрия. Базираната в Калифорния компания заяви, че оттогава е получила няколко непоискани стратегически запитвания, а бордът ѝ е разрешил наемането на финансов консултант, който да подпомогне прегледа на опциите.

Плаж

Отделно в понеделник GoPro отчете по-голяма коригирана загуба за първото тримесечие спрямо година по-рано, както и спад в общите приходи, след като приходите от хардуер, абонаменти и услуги са намалели през периода.

За тримесечието, приключило на 31 март, компанията отчита загуба от 35 цента на акция при загуба от 12 цента на акция година по-рано.

GoPro търси стратегически опции, включително евентуална продажба

Според данни, събрани от LSEG, пазарната капитализация на GoPro е била 224 милиона долара към последното затваряне на борсата. През февруари компанията назначи дългогодишния си служител Брайън Трат за финансов директор като той замени Брайън Макгий.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

Анкета

Смятате ли, че 52-рото Народно събрание ще има волята да гласува промените в Закона за НСО и да свали охраната за депутати?
Гласувай

Подкаст

Параграф 22

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ В СОЦИАЛНИТЕ МРЕЖИ

Facebook-f Youtube

Новини от България и света. Актуални новини, събития, анализи, интервюта с главните действащи лица от политиката, бизнеса и финансите. Новини в развитие.

Никога не пропускайте важни новини. Абонирайте се за нашия бюлетин.

Изработка на Уеб Сайтове – 88Lab.eu

Информация

Всички права запазени.