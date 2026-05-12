Модният дизайн и изкуството: преплетени в общ творчески ритъм

Софийски арсенал – Музей за съвременното изкуство и Фондация: ,,ИВАН АСЕН 22“ представят 5+5/art+fashion. Изложбата цели да съчетае модният дизайн и изобразителното изкуство, не да ги съпоставя, а да ги превърне в едно съвместно действие. Експозицията, която може да бъде видяна от 30 април до 21 юни 2026г., събира в общ проект петима художници и петима модни дизайнери, за да предложи нов прочит на връзката между мода и изкуство.

Кураторите д-р Надежда Джакова и Нели Митева изграждат концепция, в която двете творчески полета създават , хибридна територия“. По този начин те взаимно се трансформират и създават една цялостна нова визия. Те са именно Камен Старчев заедно с Георги Флоров, Надежда Кутева и Диляна Иванова, Миряна Тодорова и Мая Карнешева, Ангелика Радева и Нели Митева, Александра Георгиева(sashettu) и Александър Гергинов.

Една от основните идеи на изложбата е да промени традиционния възглед към модата като нещо преходно, в контраст с изкуството, което се възприема като автономно. В 5+5/ art+fashion тези разграничения изчезват. Така дрехите стават ,,муза“, а картините се превръщат в обекти, които могат да бъдат носени и преживени.

Във времето, в което често се наблюдава така наречената: ,,бърза мода“ и масов дефицит на внимание, изложбата предоставя възможност за забавяне на ежедневието и истинско вникване в двете изкуства. Експозицията поражда въпроси като: Как е възможно да се направи разграничение между модата и изкуството, когато ги видиш толкова добре съчетани?

Отговорът, който предлага този съвременен експеримент не може да се тълкува само по един начин. Но едно от най-важните неща, които може да се извлече от него е че именно най-хармоничните и креативни произведения се случват, когато границите изчезнат.

