Estee Lauder и Puig водят преговори за сливане, което ще създаде компания за 40 млрд. долара

Estee Lauder

Financial Times съобщава, че американската козметична компания Estee Lauder води преговори за сливане с испанския конгломерат Puig. Потенциалната обединена компания се оценява на 40 милиарда долара.

Компаниите понастоящем потвърждават, че обсъждат потенциални бизнес комбинации, но подчертават, че не са взети окончателни решения и няма да бъдат разкривани подробности за сделката, докато тя не бъде подписана.

Сделката ще създаде гигант в модата и красотата

комбинираните продажби на двете компании надхвърлиха 20 милиарда долара миналата година. Estée Lauder притежава марки като Tom Ford Beauty и Clinique, докато продуктовото портфолио на Puig включва Jean Paul Gaultier, Dries Van Noten и Rabanne. 

Експерти смятат, че потенциалното сливане ще засили позициите на компаниите на фона на опасенията относно намаляващите потребителски разходи и инфлацията.

След новината за преговорите, акциите на Estée Lauder затвориха вчера на американската фондова борса със 7,7% понижение, докато тези на Puig се повишиха с 11 процента.

