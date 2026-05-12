Предсрочните парламентарни избори в Косово ще са дуел между премиера и бившия президент

В понеделник вечерта, 11 май, приключи регистрацията на партиите за предсрочните парламентарни избори в Косово, насрочени за 7 юни. Те ще се превърнат в своеобразен политически дуел между премиера Албин Курти и неговото движение „Самоопределение“ и наскоро напусналия президент Вьоса Османи, която ще ръководи една от водещите опозиционни партии – Демократичния съюз на Косово, и се надява да се завърне на президентския пост.

САЩ и Европа също са въвлечени в противопоставянето в Косово.

Предсрочното гласуване в Косово ще бъде третото през последната година и половина.

Въпреки убедителната победа на премиера Албин Курти на предсрочните избори на 28 декември 2025 г. за Движението „Самоопределение“, което сформира правителство за трети път, Косово сега пак се изправя пред ново гласуване. Това се случи, защото парламентът, сформиран по-рано тази година, не успя да избере нов президент, който да замени Вьоса Османи, чийто мандат приключи през март. Както управляващото движение, така и самият премиер отказаха да подкрепят преизбирането ѝ.

Гласуването на 7 юни можеше да бъде повторение на декемврийските избори

и да доведе до поредна убедителна победа за движението на премиера, ако не бяха значителните промени, настъпили в Косово през последните дни, които биха могли коренно да променят баланса на силите там. Вьоса Османи не криеше желанието си да се кандидатира за втори президентски мандат от самото начало. След като стана президент преди пет години с подкрепата на движението „Самоопределение“ на Албина Курти, тя очакваше подобна подкрепа и този път, но позицията на премиера се промени. Отказът му да подкрепи преизбирането на Вьоса Османи се дължи главно, според регионални експерти, на факта, че ключовият надзорник на Косово – Съединените щати, наскоро заложи на нея, докато косовският премиер често беше обвиняван в недостатъчно сътрудничество и дори конфронтация със Запада.

В края на миналата седмица Лумир Абдигику, лидер на една от водещите опозиционни партии, Демократичния съюз на Косово (ДСК), обяви, че

Вьоса Османи ще оглави предизборната им листа и ще стане кандидат за президент на партията.

Вьоса Османи се завръща в най-старата партия на Косово, където започва политическата си кариера и е член до 2019 г., когато се разделя с ДСК и е избрана за президент две години по-късно с подкрепата на „Самоопределение“.

Този път Вьоса Османи рязко се отклони от Албин Курти и неговото движение, като на практика превърна предстоящите избори в политически дуел между бившия президент и премиера. „Завръщането на Османи в ДСК за съвместна битка на 7 юни значително променя политическия пейзаж и означава, че корабът на Курти е хванат в буря“, казва политологът от Прищина Халил Матоши. Разчитайки на подкрепата на САЩ, Вьоса Османи се надява да се завърне на президентския пост с тяхна помощ. Това би осигурило на САЩ мощен противотежест в справянето с „непокорния косовски премиер“.

Европа също се включва косвено в косовския конфликт.

Миналата седмица Международният съд в Хага, който разследва престъпленията на Армията за освобождение на Косово, неочаквано отложи произнасянето на присъдата на нейния командир, бившия президент на Косово Хашим Тачи, и трима негови сътрудници за 20 юли. По-голямата част от населението на Косово смята Хашим Тачи не за престъпник, а за „герой на борбата за освобождение“. Следователно, осъдителна присъда срещу него неизбежно би довела до вълна от радикални настроения в Косово в навечерието на важния вот, нещо, което Европа изглежда се е опитала да избегне.