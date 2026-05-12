„Прогресивна България“ представи законопроектите си за съдебната реформа

„Прогресивна България“ представи внесените законопроекти за съдебната реформа и акцентите от заседанието на временната парламентарна комисия по правни въпроси. От ПБ обявиха, че предложенията за промени в Закона за съдебната власт целят преодоляване на институционалната криза и възстановяване на доверието в съдебната система.

Председателят на временната правна комисия Янка Тянкова определи заседанието като конструктивно и подчерта, че в него са участвали представители на Върховния касационен съд, Върховния административен съд, Министерството на правосъдието и Съюза на юристите.

По думите ѝ, рядко в правната комисия се постига толкова широка подкрепа за законопроекти, което според нея е знак, че парламентът може да постигне качествен резултат. Тя подчерта, че за да има съдебна реформа, е необходим работещ Висш съдебен съвет.

Днес временната правна комисия подкрепи на първо четене и трите законопроекта за промени в Закона за съдебната власт, внесени от „Продължаваме промяната“, „Демократична България“ и „Прогресивна България“. Против проектите на ПП и ДБ гласуваха само двама депутати от ДПС, а законопроектът на ПБ беше подкрепен единодушно.

Заместник-председателят на парламентарната група на ПБ проф. Олга Борисова заяви, че целта на съдебната реформа е изграждането на справедлива система, гарантираща върховенството на закона.

Сред предложените промени са въвеждане на по-строги изисквания за професионални и нравствени качества на кандидатите за членове на ВСС, както и забрана лица, заемали високи постове в съдебната система през последните седем години, да бъдат избирани за членове на съвета.

Предвижда се още ВСС с изтекъл мандат преди повече от година да не може да взема решения с дългосрочен ефект, освен в случаи на крайна необходимост.

От ПБ предлагат също министърът на правосъдието да може чрез жалба временно да спира изпълнението на определени актове на ВСС.

За избора на членове на ВСС от професионалната квота се предлага гласуването да се извършва с хартиени бюлетини в окръжните съдилища с цел преодоляване на съмненията около електронния вот.

Депутатът от ПБ Димитър Петров посочи, че предложенията са съобразени както с българското законодателство, така и с решение на Съда на Европейския съюз от 30 април 2025 година, което допуска ограничаване на правомощията на ВСС при защита на върховенството на правото и независимостта на съдебната система.