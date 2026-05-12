След над 20 пътни инцидента на кръстовище в Ямбол от общината искат трайно решение

Община Ямбол настоява Агенция „Пътна инфраструктура“ да изгради кръгово движение на изхода на града в посока село Калчево, при бившето Държавно автомобилно предприятие. Причината е, че там за пет години са регистрирани 20 пътни инцидента, при които има осем ранени и един загинал човек.

Председателят на Общинския съвет в Ямбол Антон Шиков подчерта, цитиран от БНР, че това е мястото с най-много произшествия в града и макар че периодично се поставят изкуствени неравности, те не издържат, след като по тях многократно минат тежкотоварни автомобили.

Искането на местната управа е първоначално да се оформи временно кръгово кръстовище, а след това да се премине към проектиране и израждане на постоянно кръгово движение.

Директорът на Областното пътно управление в Ямбол Галин Костов отбеляза, че вече е изготвено задание за временно кръстовище в участъка – с кръг, оформен от пластмасови елементи, и се очаква одобрението му от Агенция „Пътна инфраструктура“.

