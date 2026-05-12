TikTok ще пусне платен абонамент без реклами във Великобритания

Услугата за кратки видеоклипове TikTok ще пусне платен абонамент във Великобритания през следващите месеци, което ще позволи на потребителите напълно да деактивират рекламите в приложението. Тази опция ще бъде достъпна само за пълнолетни потребители на платформата.

Абонаментът ще струва 3.99 лири на месец. Потребителите, които се абонират, ще могат да гледат съдържание без реклами и да се откажат от използването на данните им за рекламни цели. Основната функционалност на услугата ще остане същата за всички потребители, независимо от статуса на абонамента.

Според The ​​Verge, стартирането на новия модел е свързано с изискванията на законодателството на Обединеното кралство за защита на данните, включително Общия регламент относно защитата на данните (GDPR). Тези регламенти изискват потребителите да получат изрично съгласие за използването на данните им за целенасочена реклама.

Управляващият директор на TikTok UK Крис Богер заяви, че рекламата помага на британските компании да привличат клиенти, а новият абонамент ще даде на потребителите „по-голям контрол“ върху взаимодействията им с платформата.

Тестването на функцията започна през 2023 година. По това време онлайн се появиха скрийншотове, показващи евентуалното разширяване на услугата на други пазари, включително САЩ.

