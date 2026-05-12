Министърът на икономиката предложи спецзвено, което да следи цените в реално време

Вицепремиерът и министър на икономиката Александър Пулев предложи създаването на спецзвено за следене на цените в реално време. Това стана ясно от негово изказване по време на извънредното заседание на временната комисия по бюджет и финанси в Народното събрание, която обсъди мерките за контрол на цените, предложени от „Прогресивна България“.

Преди старта на дискусията, Пулев декларира още, че ведомството му е „за“ промени в Закона за защита потребител и в Закона за защита на конкуренцията. В хода на обсъжданията се спомена и за възможни рокади в двата държавни органа.

„В тези законодателни изменения се адресират всички ключови параметри, които подобряват обхвата и контрола върху нелоялните търговски практики. Стъпва се изцяло на пазарни принципи, за да не се изкривяват механизмите на свободната конкуренция. Увеличават се и се засилват правомощията на ресорните регулатори. Драстично се увеличават и глобите за нелоялни търговски практики на ниво Комисия за защита на потребителя“, каза още министърът на икономиката.

Вицепремиерът заяви, че в най-кратки срокове ще внесе предложение в Министерския съвет за създаването на междуведомствено звено за координация с контролни, надзорни и регулаторни органи по цените. В него като постоянни членове ще бъдат включени Министерството на финансите чрез Национална агенция за приходите, Министерството на икономиката, инвестициите и индустрията, както и Министерството на земеделието и храните.

Пулев изтъкна още, че с въвеждането на звеното за координация, правителството ще работи по-ефективно, рамо до рамо, с независимите регулатори. „Надявам се, че ще продължим да имаме същия синхрон — ефективно и мотивирано, така че да защитим интереса на хората, без да се опитваме да вменяваме вина на който и да е участник в процеса“, допълни той, като беше категоричен, че предложените мерки са пазарни и няма нарушение на пазарни принципи.

Националната агенция за приходите ще бъде основен орган в този процес, където се събира конкретната статистика и където има нужните правомощия да си съдействат с всички останали ресорни министерства. „Това е един абсолютно задължителен подход, за да може, първо, на ниво правителство да имаме по-добра междуведомствена комуникация и, второ, да имаме една формална платформа, чрез която да си взаимодействаме“, подчерта вицепремиерът.

В заключение министър Пулев изрази увереност, че Народното събрание ще проведе и ефективна съдебна реформа, така че всички производства, генерирани от регулаторите, както и налаганите глоби, реално да имат ефект.