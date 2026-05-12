С рейтинг над този на България “Баренц застраховане“ търси европейска изява

Тодор Данаилов притежава магистърска степен по актюерство от СА „Д. А.Ценов“ и е сертифициран от КФН като отговорен актюер в областта на общото застраховане. Има 24 години опит на застрахователния пазар с основна експертиза в презастрахователната дейност и международните застрахователни пазари. Преди да се присъедини към „Баренц Застраховане“ е бил изпълнителен директор на най-голямата независима българска застрахователна група, оперираща в над 10 държави в Европа.

Александър Господинов има с магистърска степен по застрахователен бизнес и риск мениджмънт от УЗФ и над 10 години опит в сектора. Професионалният му път е тясно свързан с разработването на иновативни застрахователни решения и успешното позициониране на компании на международни пазари. Като ръководител „Външни пазари“ той изиграва ключова роля в разширяването на бизнеса в редица европейски страни, допринасяйки за устойчив растеж.

Преди да се присъедини към „Баренц Застраховане“, изгражда солиден професионален опит в динамична и силно конкурентна среда.

Тодор Данаилов, изпълнителен директор, член на Управителния съвет и Александър Господинов, изпълнителен директор, член на Управителния съвет

Господа, какво представлява „Баренц Застраховане“?

–„Баренц Застраховане“ е компания, получила пълен лиценз за извършване на застрахователна дейност по общо застраховане в края на 2024 г., която е част от голяма застрахователна група, основно оперираща в Латинска Америка. Групата притежава застрахователни компании в Колумбия и Панама, в процес на получаване на лиценз е в още една държава от региона. В групата влизат и голяма презастрахователна компания, оперираща от Каймановите острови, която е и собственик на 100% от капитала на „Баранц Застраховане“, а в Европа групата до основаването на „Баренц Застраховане“ оперираше чрез представителства в Италия и Испания. Извън застрахователния бизнес, в структурата влиза и банка.

Кое насочи инвестиционния ви интерес към България?

-Страната е член на ЕС и с това предоставя възможност на лицензираните в нея дружества да оперират в целия съюз въз основа на Директивата за свобода на предоставяне на услуги. Освен това представителствата на Групата на Баренц успешно работят с български компании от втората половина на 2014 г. Този над 10-годишен изключително ползотворен опит значително повлиява решението на акционера за избор на България като център за развитие на европейските операции.

С какво би се отличавала „Баренц Застраховане“ от останалите участници на пазара?

-Компанията има амбицията да се позиционира като застраховател, специализиран в областта на застраховките „Гаранции“, където е основната експертиза както на споменатите по-горе компании от Латинска Америка, така и на компанията- майка. Освен че отговарят на цялостния профил на Групата, застраховките „Гаранции“ се явяват естествена алтернатива на банковите гаранции, нуждата от които е ясно изразена в цяла Европа. Пазарите на застрахователни гаранции в Италия и Испания, където планираме да заработим, са сред най-големите на континента с десетилетна история. Държавите на Балканите демонстрират значителен ръст на интереса за такива продукти, което е обещаваща база за развитие на дейността на компания, разполагаща със значителен капацитет и експертиза в областта.

Извън чисто професионалното профилиране, „Баренц Застраховане“ е единствената компания в България, притежаваща инвестиционен кредитен рейтинг от най-реномираната рейтингова агенция за застрахователен бизнес Standard and Poor’s – „А-“ със стабилна перспектива.

Акционерът на дружеството е готов да инвестира в капитала, вече сме закупили голям офис в нова и модерна сграда, който ще може да приюти до 40 колеги. Към момента работим с 12 човека на трудови договори.

Казахте, че застраховката „Гаранции“ е алтернатива на банковата гаранция. С какво ще привлечете клиенти, особено предвид цялостното мнение за застрахователите, присъщо на обществото в България?

-Въпреки че концептуално механизмът на работа на банковата гаранция и на застраховката са идентични, застрахователните продукти са много по-атрактивни по отношение предоставяните от страна на застраховащите обезпечения и с това предоставят значително по-висока финансова свобода на компаниите, нуждаещи се от този продукт. Често пъти банките изискват блокиране на свободни парични средства в размер близък или дори равен на размера на предоставяната гаранция, докато при застраховките „Гаранции“ режимът на обезпечения е много по-гъвкав, позволяващ ползването на голям спектър от алтернативни инструменти за обезпечаване на задължението на застрахователя – запис на заповед, корпоративни гаранции, залог на движими и недвижими активи, лични гаранции на собственици/акционери и т.н.

Що се отнася до скептицизма в обществото по повод застрахователния бизнес, то нашата мисия е да се преборим с този порок, основавайки се на финансовите показатели на „Баренц“ и цялата група. Имам предвид факта, че на българско дружество е присъден кредитен рейтинг, надвишаващ този на държавата, в която това дружество е лицензирано, и то от агенция, славеща се със своята консервативност и допуснала такъв феномен едва няколко пъти в цялата си история. Това е безспорно свидетелство за изключителната финансова подкрепа, на която се радва нашето дружество. Освен презастрахователното покритие, дружеството може да разчита и на пълна гаранция за покриване на евентуални негови финансови задължения от компанията-майка, която притежава над 700 милиона долара капитал, и освен от Standard and Poor’s притежава и рейтинг „А“ от AM Best.

В допълнение към горното следва да се спомене и ангажимента на акционера за поетапно увеличение на капитала на дружеството в първите пет години от работата му, на база на което дори при консервативни прогнози, коефициентът на платежоспособност, отразяващ съотношение между наличен и изискуем капитал възлиза на над 200%.

А каква е стойността на този коефициент към момента?

-Към края на 2025 г. дружеството притежава собствени средства, надвишаващи над четири пъти стойността на необходимите му за покриването на изискванията по Платежоспособност II. В допълнение към това трябва да се има предвид и споменатата по-горе гаранция от компанията-майка, която на практика прави и нейния капитал наличен за използване при евентуална нужда от страна на застраховани в „Баренц Застраховане“.

Ако говорим за непосредствени планове, какви са те пред „Баренц Застраховане“?

-Целта ни е компанията да започне да предоставя капацитета си на пазарите, където групата вече има присъствие и развива реална дейност – Италия и Испания, както и да започне работа в други държави на Балканския полуостров. Екипът на „Баренц“ притежава значителен практически опит в Гърция и Румъния, които са непосредствените цели пред ръководството, следвани от други държави в Централна и Източна Европа.

Интересно, че не споменавате България. Защо?

-За съжаление българският пазар претърпя известни трусове, които накараха Регулатора да вземе мерки и да ограничи размера на разрешените рискове, които местните дружества могат да поемат по застраховки „Гаранции“, до 500 хил. лева. Това доведе до значително свиване на пазара, превръщайки го в микрозастраховане, което пък от своя страна излиза на този етап извън концепцията на „Баренц Застраховане“ и на нашата Група като цяло, тъй като ние се стремим да обслужваме по-големи сделки. Последните мерки предприети от КФН във връзка с един конкретен участник на пазара не ни дават основание за оптимизъм, предвид факта, че този участник имаше значителен пазарен дял в застраховки „Гаранции“ и с това очакванията ни са рестрикциите пред тези застраховки да останат в сила.

Споменахте по-горе, че дружеството Ви притежава пълен лиценз, а досега основно говорим за застраховки „Гаранции“. Какво ще споделите за останалите видове застраховки, например автомобилните, които държат огромен дял в портфейлите на почти всички български дружества?

-Ние желаем да изградим имидж на специализиран и нишов застраховател, чиито клиенти могат да използват факта, че работят с „Баренц“ като препоръка при участие в обществени поръчки и сключване на търговски договори. За да гарантираме максимална сигурност на нашите клиенти, ние заложихме на сътрудничество с лидерите в глобалното консултиране в областта на застраховането – Oliver Wyman. Под техния експертен поглед бе структуриран нашият бизнес план и ключовите процеси по СОРП (Собствена оценка на риска и платежоспособността), съгласно които беше определена стратегическата посока за развитие на дружеството в първите години от дейността му. Беше решено да се изгради стабилна основа на база наличния на групово ниво експертен капацитет в областта на застраховките „Гаранции“, след което да се предприемат действия и в посока развитие на останалите, по-масови за пазара застраховки.

Автомобилният пазар в частност, особено този в България, се характеризира със значителна степен на волатилност и несигурност, поради което беше преценено, че ще оправдаем имиджа си и ще сме в състояние да предоставим качествено обслужване на клиенти в тази област едва след като Дружеството е обезпечено с приходите от бизнеса, които са налични на групово ниво и които отговарят на специализацията ни.

Връщаме се на плановете – по-горе споменахте реален бизнес в Италия и Испания. Там продажбите започнали ли са?

-За съжаление на този етап се сблъскваме с неочаквани забавяния, свързани с процеса на изпращане от страна на КФН на уведомления до регулаторите в тези две държави и Гърция. Подали сме заявление, изготвено със съдействието на Oliver Wyman, още през м. ноември 2025 г., но процесът не се развива според очакванията ни и за момента не можем да започнем реалната работа в съответствие с бизнес плана си.

В Италия и Испания реално съществуващият бизнес е за около 40 милиона евро, а допълнително очакваме да успеем да достигнем до 10 милиона евро в Гърция след първата година и половина работа там.

На какво се дължи това забавяне, според Вас?

-Правим опити да установим контакт с колегите в КФН, за да разберем причините, но на този етап не успяваме да провокираме среща, на която да зададем въпросите си и да изложим нашата гледна точка. Разбирате, че за нас изпълняваме всички изисквания за получаване на това уведомление от страна на КФН и всеки ден, в който не развиваме дейност извън България води до реална загуба на приходи. Акционерът ни е поел ангажименти и ги изпълнява безупречно, но очакваната от него възвращаемост не може да се реализира.

Каква е Вашата визия за развитието на компанията и как бихте описали мястото й на пазара и нейната роля в сектора?

-Целта ни е да изградим компания от нов модел, която поставя фокус върху качеството и експертизата и ясно дефинира сферите на дейност, в които желае да се развива. Считаме, че капиталовата мощ, на която се радваме и която сме готови да предоставим в услуга на клиентите си, следва да бъде представяна по начин, даващ възможност на застрахованите и ползвателите на застрахователни услуги да осъзнаят и впоследствие извлекат максимална полза от партньорството си с нас. Наясно сме с това, че навлизаме на пазар, характеризиращ се с висока експертиза, стриктен регулаторен контрол и безпощадна конкуренция – не се самозалъгваме, че можем да бъдем от големите играчи на него, но сме безкрайно амбицирани да сме еталон за качество в тези области, в които считаме, че сме експерти. Размерът ни е нашето предимство – той ни позволява да бъдем гъвкави и да предлагаме специализирана експертиза, която големите структури трудно постигат.