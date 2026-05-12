Започва превантивен ремонт на 13 км от АМ „Хемус“ в област Шумен

Започва превантивен ремонт на 13 км от АМ „Хемус“ на територията на област Шумен. Ще се ремонтира платното за София в участъка от п. в. „Каспичан“ до кръстовището с първокласния път I-2 Шумен – Варна /от 350-и до 363-и км/, като всички превозни средства ще преминават двупосочно в платното за Варна, обявиха от Агенция „Пътна инфраструктура“.

Проектът включва цялостно преасфалтиране на настилката, подобряване на отводняването, нови пътни знаци, ограничителни системи и маркировка.

Прогнозният срок за завършване на строителните работи е 31 юли.

Участъкът от магистралата е ремонтиран през 2013 г., като оттогава по него са изпълнявани само дейности по текущо поддържане. С реализиране на планираните дейности ще се подобри експлоатационното състояние на настилката и ще се повиши безопасността на пътуващите.

Ремонтът е възложен на пътноподдържащото дружество „Пътперфект – Т“ ЕАД,

с което АПИ има договор по Закона за обществените поръчки за поддържане на АМ „Хемус“ на територията на областите Шумен, Търговище и Варна. Предвижда се същия превантивен ремонт да бъде изпълнен и в платното в посока Варна като началото на строителните работи ще бъде съобразен с интензивността на трафика през следващите месеци.

От Агенция „Пътна инфраструктура“ отбелязват, че дейностите са необходими, за да се осигури безопасността на движение. Всички граждани и транспортни фирми могат да получават информация за актуалната пътна обстановка от интернет страницата на АПИ – www.api.bg, както и по всяко време от денонощието на тел. 0700 130 20 в Агенция „Пътна инфраструктура“.