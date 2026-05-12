Превозите на петрол и продукти през Панамския канал са се увеличили със 74%

Транспортирането на петрол и петролни продукти през Панамския канал между Атлантическия и Тихия океан през април 2026 г. се е увеличило със 74% в сравнение със средното за 2025 г. поради прекъсване на транспортните потоци в резултат на блокадата на Ормузкия проток. Тези доставки са насочени предимно от източното крайбрежие на САЩ към азиатски страни, изправени пред рязко намаляване на доставките от Персийския залив, според японския икономически вестник Nikkei.

Вестникът отбелязва, че през април през Панамския канал са били транспортирани до 1.77 милиона барела петрол и петролни продукти на ден. Това е рекорд за всички времена, откакто се съставя подобна статистика през 2013 година. Доставките на петрол и петролни продукти през Панамския канал до Япония са се увеличили повече от пет пъти в сравнение с нивата от 2025 година.

В момента капацитетът на водния път е почти изчерпан,

като се натрупват дълги опашки от кораби. Приоритетното преминаване се продава на търг, като таксите достигат до 1 милион долара.

Панамският канал може да побере само малки и средни танкери. Супертанкерите от САЩ пътуват до азиатските страни по маршрута на Нос Добра Надежда в Южна Африка.