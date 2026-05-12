Ръст на приходите и печалбата за първите три месеца на 2026 г., отчете „Шелли Груп“

„Шелли Груп“ ЕД, доставчик на IoT продукти и решения за интелигентни сгради, отбеляза ръст както на приходите, така и на печалбата през първите три месеца на 2026 г., показват консолидираните данни от компанията.

Тя разшири още повече дистрибуторските си канали както в масовия, така и в професионалния сегмент, и засили международното си присъствие. Мрежата от професионални инсталатори нарасна с около 1400 членове през първото тримесечие до 6700, което подчертава динамичното развитие на професионалния сегмент. А потребителската база на Shelly Cloud се увеличи до 2.9 милиона активни потребители при около 2.7 милина в края на декември.

През първите три месеца

„Шелли Груп“ отбеляза ръст на приходите на групата с 25.9% до 33.3 млн. евро,

като продължи да расте значително по-бързо от целевия си пазар. Брутната печалба нарасна непропорционално с 42.9% до 20.4 млн. евро. Увеличението основно отразява подобреният продуктов микс, както и прекласификация на средствата за маркетингово развитие (MDF), които преди това бяха отчитани в себестойността на продажбите, а сега се отчитат в разходите за продажби и маркетинг. Нетната печалба се е увеличила с 33.5% до 7.5 млн. евро.

Силно развитие на паричния поток и подобрение на оборотния капитал

Паричният поток от оперативната дейност възлиза на 8.3 млн. евро през първите три месеца при 4.1 милиона за същия период на 2025 година. Паричните средства и паричните еквиваленти са се увеличили с 44.4% в сравнение с края на 2025 г. до 19.8 млн. евро. Като част от структурирана програма за оборотния капитал, през първите три месеца е постигнат първоначален напредък: средният срок на събиране на вземанията (DSO) се подобри с 24 дни, докато авансовите плащания към доставчиците са намалени с повече от 40 на сто.

Очакваният растеж през финансовата 2026 г. ще продължи да бъде по-силно насочен към втората половина на годината. През първото тримесечие бяха успешно пуснати на пазара Shelly Plug M и BLU Presence Sensor. Планираните за второто тримесечие пускания на пазара включват Indoor Camera, Plug C, Loqed Pure Smart Lock, както и интелигентни електрически предпазители (Pro & Mini). Допълнителни продукти са планирани за пускане през втората половина на годината, включително външна камера, задвижвана от изкуствен интелект, TRV Entry Series и други допълнения към портфолиото.

Същевременно структурата на международните продажби е укрепена на четири нови пазара:

бяха създадени местни екипи във Великобритания, на Иберийския полуостров, във Франция и в Италия.

За финансовата 2026 година съветът на директорите потвърждава прогнозата си, като очаква приходите на групата да бъдат в диапазона от 195 млн. евро до 205 млн. евро. Очаква се растежът да остане по-силно изразен през втората половина на годината.

Според Волфганг Кирш, изпълнителен директор на „Шелли Груп“ SE, първото тримесечие на 2026 г. потвърждава траекторията на печеливш растеж на компанията. „Увеличихме както приходите, така и печалбата, укрепихме капиталовата си позиция и положихме оперативната основа за силна втора половина на годината. С планираните пускания на продукти, продължаващото разширяване на мрежата ни от инсталатори и все по-международната структура на продажбите, вярваме, че сме в добра позиция да постигнем прогнозата си за цялата година.“

„Шелли Груп“ ЕД разработва, проектира и разпространява IoT продукти и решения за интелигентни сгради,

предназначени както за масовия потребител, така и за професионалисти. Освен от продажбата на устройства, фирмата генерира приходи и от своите облачни приложения. „Шелли Груп“ се възползва от производство с ниски капиталови разходи чрез използване на договорни производители. Компанията има силно присъствие в немскоговорящите страни и е представена с продуктите си в повече от 100 държави. С търговски организации в DACH, Бенилюкс, Скандинавия, Иберийския полуостров, Полша, Италия, Франция, Обединеното кралство, България, Словения, САЩ и Китай, компанията има широко международно присъствие.

„Шелли Груп“ ЕД е регистрирана на „Българска фондова борса“ и на регулирания пазар (Prime Standard) на Франкфуртската фондова борса и е включена в SDAX.

В последните дванадесет месеца цените на акциите на „Шелли груп“ на „БФБ“, летят нагоре, като преминаха и през върха от 70.20 евро. Последната котировка е 59 евро. Така пазарната капитализация на дружеството е 1 071 325 540 евро.