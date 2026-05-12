С всички сили Киър Стармър се бори да остане на поста си

Британският премиер Киър Стармър се бори с всички сили да остане на поста си, като отхвърли призивите на критиците в неговата Лейбъристка партия да напусне Даунинг стрийт.

Трима членове на неговото правителство, включително влиятелната в средите на лейбъристите Джес Филипс от Министерството на вътрешните работи, подадоха оставки, докато десетки депутати поискаха Стармър да се оттегли и да се организира надпревара за лидерския пост, предаде БНР.

Едни от най-високопоставените министри в кабинета на Киър Стармър – като вътрешният министър Шабана Махмуд и външният министър Ивет Купър, още снощи призоваха премиера да определи график за оттеглянето си.

На тазсутрешното заседание на кабинета обаче Стармър заяви, че няма никакво намерение да подава оставка и „хвърли ръкавицата“ на потенциалните си съперници за поста официално да го оспорват като лидер.

Нито един депутат досега не е стартирал официална процедура за оспорване на поста на Стармър – ход, който изисква, съгласно партийните правила, депутатът да има подкрепа на 81 негови колеги или 20% от лейбъристките депутати. По ирония на съдбата точно 81 депутати публично заявиха, че искат нов лидер, но без да е ясно кой е техният избор.

Започнаха обаче да валят оставки. След като снощи шестима секретари в Министерството на вътрешните работи подадоха оставки, днес след срещата на кабинета трима заместник-министри в същото министерство, обявиха че напускат правителството.

Сред тях е влиятелната Джес Филипс, която е известна с огромната работа, която върши по проблеми като защитата на правата на трудещите се, жените и децата.

Би Би Си има информация, ча до края на деня ще има още оставки. До момента обаче нито един от висшите министри не е предприел подобен ход.

Те по-скоро искат да видят самият премиер да поеме инициативата и да определи график за оттеглянето си, без да се стига до крайни мерки като лавина от оставки, което би навредило още повече на авторитета на партията.

