Стармър трябва да бъде избавен от мъките си възможно най-скоро

Днес, 12 май, на заседание на кабинета в Лондон ще се реши дали сър Киър Стармър, изключително непопулярен сред обществеността и в собствената си партия, ще може да запази поста си на министър-председател. Някои коментатори вече са поставили кръст на лидера на лейбъристите. Други призовават за оставката му възможно най-скоро. Никой не беше склонен публично да изрази някаква надежда, че Стармър ще запази поста си.

Financial Times (Лондон, Великобритания)

Киър Стармър „обмисля“ дали може да запази поста си на министър-председател преди важно заседание на кабинета

Стармър настоява, че ще продължи борбата, а източници от „обсадения“ „Даунинг стрийт“ 10 съобщиха късно снощи, че решимостта му остава непоколебима. Някои от съюзниците му обаче смятат, че той няма да може да спре нарастващата вълна от недоволство в лейбъристите, изискващи оставката му. Един просто каза: „Свърши се“. Призиви за оставка на Стармър сега идват както отляво, така и отдясно на партията.

The Times (Лондон, Великобритания)

Всички искат оставката на Стармър

Това, което започна след смазващите резултати от изборите в четвъртък, се разпространи в Лейбъристката партия и придоби собствен живот и инерция. Броят на депутатите, призоваващи за оставката на сър Киър Стармър, нарасна от изолирани гласове до шумен поток и до понеделник вечерта движението се разпространи сред правителствените съветници. В един момент стана трудно да се следи броят на депутатите, които публично се обявяват за оставката на сър Киър Стармър. Депутатите от Лейбъристката партия претеглят риска от пълно избирателно забвение… спрямо риска от смяна на лидера. За все по-голям брой от тях имаше само един отговор: Стармър трябва да си отиде.

Daily Express (Лондон, Великобритания)

Киър Стармър е позор за себе си – той е отчаян лидер, който очевидно доживява последните си дни на поста си.

Стармър е обречен. Това са последните стъпки на един отчаян лидер, на когото му остават само няколко дни на поста. Дори най-лоялните и сервилни депутати знаят, че с него е свършено и вече се редят на опашка, за да го призоват за оставка. И смазващото поражение на лейбъристите на местните избори е призив от избирателите за неговата оставка. За всички е очевидно, освен за Стармър, че с него е свършено. Но той отвратително се държи за властта, държи се за атрибутите на поста и не го интересува кого повлича със себе си, стига самият той да остане начело. Докато сапунената опера на лейбъристите продължава, страната се връща назад. Стармър трябва да бъде избавен от страданията си възможно най-скоро. Както всички ние.

The Scotsman (Единбург, Великобритания)

Киър Стармър трябва да осъзнае съвсем реалната опасност от дълги сбогувания.

През юли 2022 г. един вече непопулярен Борис Джонсън, образно казано, се беше вкопчил в бюрото си на „Даунинг стрийт“, докато министри подаваха оставки един след друг, а той не можеше да намери заместници. През юли 2024 г. тогавашният президент на САЩ Джо Байдън устоя на натиска от всички страни да се оттегли от президентските избори. И когато най-накрая го направи, неговият наследник – Камала Харис, имаше само няколко месеца, за да изрази позицията си. Трудно е да се откажеш от властта.

Проблемът на Стармър е, че сега той е твърде свързан с проблемите от последните две години. Новото начало под ръководството на нов лидер ще помогне за създаването на по-оптимистично настроение, от което страната толкова отчаяно се нуждае. Стармър може просто да е имал лош късмет, но той също е виновен за много от собствените си нещастия. Очевидно е, че все още е в състояние на отричане, подобно на Джонсън и Байдън, но опасността от продължително, объркано сбогуване би трябвало да е очевидна.

Ако настоящата ситуация продължи до 2027 г., неговият наследник ще има твърде малко време, за да направи промени, които биха могли да спечелят общественото одобрение. Великобритания се нуждае от силен, уверен лидер, а не от такъв, който не може дори да обедини собствената си партия.