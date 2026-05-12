Здравният министър Ивкова започва срещи с медицинските сестри за по-добри условия на труд

Министърът на здравеопазването г-жа Катя Ивкова присъства на молебен за здраве по повод Международния ден на сестринството в храм-паметника „Свети Александър Невски. Празникът на медицинските сестри се чества на 12 май, тъй като на тази дата през 1820 г. е родена Флорънс Найтингейл – английска медицинска сестра, смятана за основател на съвременното сестринство и реформатор на болничната помощ.

По време на молебена министър Ивкова изрази своята дълбока благодарност към всички специалисти по здравни грижи и обяви, че ще проведе серия от срещи със съсловието, за да бъдат начертани конкретни стъпки за професионална подкрепа и за подобряване условията им на труд, съобщават от здравното ведомство.

„Работата на медицинските сестри е свързана с огромно физическо и емоционално натоварване. Те заслужават нашата пълна подкрепа – както от страна на Министерството на здравеопазването, така и от ръководствата на всяко лечебно заведение“, подчерта министър Ивкова.

На фона на тези изявления Росица Палешникова, председател на Медицинската федерация „Подкрепа“, обърна внимание пред БНР, че все още в страната има региони, където основната заплата на медицинските сестри е 670 евро. Палешникова призна, че мярката, която МОН предприе през юни 2025 г., а по-конкретно обучението за медицински сестри да е безплатно, е дало резултат – наблюдава се лек превес на желаещите да учат тази специалност. Според синдикалната лидерка обаче не всички студенти, обучаващи се за медицински сестри, имат желание да останат в България, при положение, че нищо в системата не се промени.

Палешникова отбеляза, че на една медицинска сестра се падат по все по-голям брой пациенти и това оказва влияние върху психичното й здраве. Освен това заради ниското заплащане сестрите работят на няколко места и това съответно води до професионално прегаряне.

Припомняме, че през октомври 2025 г. бе обнародван стандарт по здравни грижи, според който едно болнично отделение с интензивни легла трябва да разполага с такъв брой медицински сестри, че за две легла да отговаря една сестра, при 24-часов непрекъснат режим. Ако отделението е хирургия, то трябва да разполата с една медицинска сестра на всеки седем пациенти. В новите правила бе заложен индивидуален план за здравни грижи за всеки пациент, като включеният контрол включваше удовлетвореността на пациентите и техните близки. В стандарта бе уточнено, че ще има гратисен период от 10 години за достигане на пълните изисквания. Въпреки това от Сдружението на частните болници подадоха жалба срещу целия стандарт.