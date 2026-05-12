САЩ са похарчили 29 млрд. долара за войната в Иран

Войната на САЩ в Иран досега струва на Вашингтон 29 милиарда долара, което е с 4 милиарда повече спрямо оценката от миналия месец, съобщи “Ройтерс”, позовавайки се на високопоставен представител на Пентагона.

Джулс Хърст, изпълняващият длъжността главен финансов директор на Пентагона, е заявил, че сумата се е повишила драстично заради “актуализирани разходи за ремонт и подмяна на оборудване, както и заради оперативни разходи”.

На 29 април Пентагонът съобщи, че към онзи момент войната с Иран струва 25 милиарда долара. Това означава, че за около две седмици във военния конфликт са налети още 4 млрд. долара.

Наблюдатели коментират, че не е ясно как от Пентагона са стигнали до изчисляването на сумата от 29 милиарда долара. През март официален представител обяви пред “Ройтерс”, че администрацията на Тръмп е направила оценка, че първите шест дни от войната с Иран са й стрували поне 11.3 милиарда долара.

„Екипът на Общото командване и екипът на финансовия директор постоянно преразглеждат тази оценка“, уточни Хърст в присъствието на американския военен министър Пийт Хегсет и председателя на Съвета на началник-щабовете на американските въоръжени сили Дан Кейн.