Проф. Тянкова за ЗСВ: Ще съберем становищата на всички професионални гилдии

Председателят на Временната правна комисия заяви, че основната цел на внесените законови промени е ускоряване на съдебната реформа и осигуряване на работещ ВСС

Тянкова посочи, че хоризонтът е до края на лятото и началото на есента да бъде попълнена квотата на ВСС

Парламентарната група на „Прогресивна България“ (ПБ) обяви, че трите приети законопроекта за промени в Закона за съдебната власт (ЗСВ) ще бъдат внесени в пленарната зала на Народното събрание за дебати и първо гласуване.

На брифинг в парламента председателят на Временната правна комисия проф. Янка Тянкова заяви, че основната цел е ускоряване на съдебната реформа и осигуряване на работещ Висш съдебен съвет (ВСС).

Тянкова посочи, че хоризонтът е до края на лятото и началото на есента да бъде попълнена квотата на ВСС. Тя подчерта, че между първо и второ четене ще има достатъчно време за обсъждане на всички предложения и становища:

„Бързането е по отношение на внасянето на законопроектите в пленарната зала. Във втората част обаче – обсъждането между първо четене и второ четене, трябва да имаме достатъчно време, за да съберем становищата на всички професионални гилдии по въпроса и тук няма да бързаме. До края на лятото – началото на есента да имаме вече попълнена квота на ВСС.(…) Не може ВСС да е последна инстанция, след нея да няма никой – все пак някой трябва да упражни контрол за законосъобразност и това е правилното решение, защото в противен случай видяхме какво се случва“, коментира проф. Тянкова.

Промените включват и нов ред за избор на членове на ВСС от професионалната квота чрез хартиени бюлетини в окръжните съдилища.

Депутатът проф. Олга Борисова заяви, че целта на реформата е изграждане на по-справедлива съдебна система, която да гарантира върховенството на закона и предвидимост за гражданите и бизнеса.

„Когато мандатът на ВСС е изтекъл с повече от една година, този колективен орган да губи правото да приема решения с дългосрочен ефект върху независимостта и организацията на системата, освен в случаи на крайна необходимост. Друго предложение за промяна е по отношение на министъра на правосъдието – заложено е неговото право да оспорва актовете и решенията на Висшия съдебен съвет“, посочи проф. Борисова.

От „Прогресивна България“ предлагат нови правила за професионалните и нравствените качества на кандидатите за членове на ВСС.

Законопроектът предвижда още забрана лица, заемали през последните 7 години постовете председател на ВКС, председател на ВАС, главен прокурор и техни заместници, да могат да бъдат избирани във ВСС.

Сред предложенията е и ограничаване на правомощията на ВСС при изтекъл мандат с повече от една година, така че съветът да не взема решения с дългосрочен ефект.

Предвижда се също правосъдният министър да има право да оспорва актове и решения на ВСС.